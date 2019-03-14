Twitter'da fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştıran güncelleme geldi

Twitter'ın kamera ve video performansına yenilikler güncellemeler başladı. Twitter kamerası Instagram'a biraz daha benzeyecek. Yapılan güncelleme ile kameraya daha hızlı erişiliyor, olaylarla eş zamanlı gönderilen video ve görsellerin tweetlenme şekillerinde de değişiklikler var.

Yapılan güncellemede "yakala" butonu ile çekilen fotoğraf ekranda kalıyor atmak istediğiniz tweetler de fotoğrafın altında renkli bir kart halinde yerini alıyor.

Twitter başlayan güncellemeleri şu ifadelerle duyurdu:

"Twitter kamerasına yapılacak güncellemelerin ilkini duyuruyoruz. Bugünden başlayarak bu güncelleme ile birlikte, olaylarla eş zamanlı gönderilen video ve görsellerin Tweet’lenme şekillerini yeniden gözden geçiriyoruz."

"280 karakterde düşündüklerinizi Tweet’lemek kolay, ancak bir fotoğraf veya videoyu hızlıca çekebilmek ve gördüklerinizi o an Tweet’lemek çok daha kolay olabilir. Bu yüzden, fotoğraf veya video çekmeyi ve olan olayları Tweet’lemeyi iyileştirmek adına Twitter kamerasını güncellemeye başlıyoruz."

Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman da geliştirme ile ilgili "Bu yeni güncelleme hedefimiz doğrultusunda Tweet atmanın evrimi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişmedir” dedi.

Görsel: Evrensel

GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?

Kameraya eskisinden çok daha hızlı erişim olacak. Instagram'da olduğunun tersine uygulamayı açıp sola kaydırarak kamera açılabilecek.

Tweetlerinizi etkileşime sokmak daha kolay olacak. Yazdıklarınız fotoğrafın altında renkli bir kartta yer alacak.

Bir etkinlikte iseniz ve konumunuz açıksa kamera, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerecek. Konum bilgisi renkli kartın sol üst köşesinde yer alacak.

Güncellenen kameradaki fotoğraf ve videoların daha büyük ve etkileyici olması planlanıyor. Fotoğraf ve video gibi medya araçları genellikle konuşmaların başlamasına fırsat veren öğeler olduğundan, sohbet tasarımı daha iyi olacak şekilde güncellendi.

(HABER MERKEZİ)