EMEP: Halka parasız, nitelikli, anadilinde sağlık hizmeti sağlanmalı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada “Parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmeti halkın ve sağlık emekçilerinin en önemli taleplerindendir” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık emekçileri için de halkın sağlık hakkı için de sorunların giderek arttığı bir ortamda karşılandığını belirten Doğan, “Sağlık hizmetleri büyük oranda ticarileşti, sağlık kurumları şirketleşti, halkın hizmete erişimini daha da zorlaştıracak şehir hastaneleri her ile yaygınlaştırılmakta. İktidarın bugüne kadar uyguladığı sağlık politikaları ile sorunlar daha da derinleşmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı '7 yıldızlı otel konforu' reklamıyla açılan şehir hastaneleri ile bir üst aşamaya geçmiş durumda. Oysa görülüyor ki, şehir hastaneleri halkın daha zor ulaştığı, daha pahalı, daha özelleştirilmiş sağlık hizmeti sunarken; sermayeye ise sağlık üzerinden çok büyük kâr olanağı yaratmaktadır. Sağlık emekçileri açısından ise daha çok sömürü, az personelle daha çok iş ve güvencesiz, örgütsüz çalışma anlamına gelmektedir. Devasa mekanlarda dinleneceği ortam bile olmadan her yere yetişmeye çalışmak da cabasıdır” dedi.

Sağlık hizmetlerinin krizin etkilerinin en çok yaşandığı alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Doğan, “Alınamayan malzemeler, yapılamayan ameliyatlar, ertelenen işlemler sağlık hakkına daha fazla darbe vurmuştur. Sağlık harcamalarından tasarrufta beis görmeyen iktidarın politikaları, halkın sağlık harcamalarının artmasına, sağlık emekçilerinin de çalışma ve yaşama koşullarının kötüleşmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetinin halkın ve sağlık emekçilerinin en önemli taleplerinden olduğunu ve EMEP’in bu taleplerin savunucusu ve mücadelecisi olduğunu vurgulayan Doğan, “Partimiz aynı zamanda; sağlık emekçilerinin iş güvencesi, gerçek yıpranma hakkı, 3600 ek gösterge uygulaması, şiddetin önlendiği çalışma ortamı taleplerinin ve demokrasi ve barış için sürdürdüğü mücadelenin de yanındadır” vurgusu yaptı. (HABER MERKEZİ)

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