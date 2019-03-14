Tazminatları ödenmeyen CPS Otomotiv işçileri fabrika önüne geldi

Tuzla CPS Otomotiv'de iş akitleri karşılıklı anlaşma ile feshedilen 85 işçinin tazminatı 1 buçuk aydır yatırılmadı. Sabah saatlerinde bir araya gelerek fabrika önünde buluşan işçiler, haklarının verilmesini talep etti.

Tuzla Serbest Bölgede bulunan CPS Otomotivin patronu, "üretim adetlerinin düşmesi, yeni sipariş alınamaması ve mevcut siparişlerin azalması" gerekçeleriyle 85 işçi ile karşılıklı anlaşarak tazminatlarını ödemek suretiyle iş akitlerini feshetti. İşçilerin sözleşmelerinin feshedilmesinin üzerinden 1 buçuk ay geçmesine rağmen tazminatları ödenmedi. İşsiz ve parasız kaldıkları için mağdur olan işçiler, sabah saatlerinde bir araya gelerek fabrika önünde buluştu, CPS yönetimi ile görüşme talep etti.

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"HAKLARIMIZI ALANA KADAR BURADAYIZ"

CPS işçileri, 'Haklarımız verilene dek fabrika önünde olacağız' dedi | Fotoğraf: Evrensel

Fabrika önüne gelen işçiler, "Tazminatlarımızı ve tüm haklarımızı vereceklerini söylediler, biz de bu çerçevede anlaştık. Şimdi bize türlü gerekçeler sunuyorlar. Fesih esnasında bize 'Nakit para hazır, hemen ödeyeceğiz' dediler, şimdi ise 'Para yok, ortağımdan para gelmedi' gibi bizimle alakası olmayan şeyler söylüyorlar. Hakkımızı istiyoruz. Kazanana kadar gerekirse ailelerimizle fabrikanın kapısının önünde bekleriz" dedi.

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Volkswagen, Audi gibi markalara üretim yapan CPS Otomotiv yönetiminin, sözleşme imzaladıktan sonra işçilere, "Ne zaman olur, nasıl olur bilmiyoruz ama paranızı vereceğiz" açıklamasında bulunduğu ifade edildi. (Tuzla/EVRENSEL)