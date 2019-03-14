    • Tazminatları ödenmeyen CPS Otomotiv işçileri fabrika önüne geldi

    Tuzla CPS Otomotivin patronu, 'Bütün haklarınızı vereceğiz' diyerek iş akitlerini feshettiği işçilere 1 buçuk aydır tazminat ödemedi.

    14 Mart 2019 11:01
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    Tuzla CPS Otomotiv'de iş akitleri karşılıklı anlaşma ile feshedilen 85 işçinin tazminatı 1 buçuk aydır yatırılmadı. Sabah saatlerinde bir araya gelerek fabrika önünde buluşan işçiler, haklarının verilmesini talep etti.

    Tuzla Serbest Bölgede bulunan CPS Otomotivin patronu, "üretim adetlerinin düşmesi, yeni sipariş alınamaması ve mevcut siparişlerin azalması" gerekçeleriyle 85 işçi ile karşılıklı anlaşarak tazminatlarını ödemek suretiyle iş akitlerini feshetti. İşçilerin sözleşmelerinin feshedilmesinin üzerinden 1 buçuk ay geçmesine rağmen tazminatları ödenmedi. İşsiz ve parasız kaldıkları için mağdur olan işçiler, sabah saatlerinde bir araya gelerek fabrika önünde buluştu, CPS yönetimi ile görüşme talep etti.

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    Fabrika önüne gelen işçiler, "Tazminatlarımızı ve tüm haklarımızı vereceklerini söylediler, biz de bu çerçevede anlaştık. Şimdi bize türlü gerekçeler sunuyorlar. Fesih esnasında bize 'Nakit para hazır, hemen ödeyeceğiz' dediler, şimdi ise 'Para yok, ortağımdan para gelmedi' gibi bizimle alakası olmayan şeyler söylüyorlar. Hakkımızı istiyoruz. Kazanana kadar gerekirse ailelerimizle fabrikanın kapısının önünde bekleriz" dedi.

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