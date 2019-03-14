Gazi’de polis tarafından öldürülen gençlerin davasında keşif kararı

Cansu PİŞKİN

İstanbul

İstanbul Gazi Mahallesi Kent Ormanı çıkışında 14 Nisan 2017’de polisin açtığı ateş sonucu iki gencin yaşamını yitirdiği, üç gencin de yaralandığı olaya ilişkin 4 polisin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

Çağlayan’daki İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasına “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuksuz yargılanan polisler Erkan E., Zafer S., Davut B. ve Kenan A. katılmadı. Polisin açtığı ateş sonucu öldürülen Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul’un aileleri ile avukatlarının katıldığı duruşmada sanıkların avukatı da hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat Meral Hanbayat, Barış Kerem’e ait elbiselerdeki Adli Tıp uzmanlık raporu ile otopsi raporu arasında çelişkiler olduğunu ifade ederek, “Örneğin otopside kurşunun Barış Kerem’in sol bacağından girdiği söylenirken uzmanlık raporunda sağ bacak diyor.” dedi. Hanbayat, mahkemeden olay yerinde bir an evvel keşif yapılmasını ve keşif sonrasında Adli Tıp’tan yeniden rapor alınmasını talep etti. Savcı da keşif talebinin kabulünü istedi. Mahkeme, 19 Nisan’da saat 11.00’den itibaren keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma 27 Haziran saat 09.30’a ertelendi.

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