HDP Diyarbakır İl binasına 3’üncü baskın: 3 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığında açlık grevinde olanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

HDP Diyarbakır İl binasında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle milletvekili Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile parti üyesi Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin, Bilal Özgezer, Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ateş’in başlattığı süresiz dönüşümsüz eylemi sırasında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklamıştı.

MA'nın verdiği bilgiye göre, 8 Mart’taki baskından sonra sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından ifadeleri alınan Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve Salih Cansever serbest bırakılmış ve açlık grevi eylemine il binasında devam etmişlerdi.

BASKIN VE GÖZALTI

İki hafta içerisinde bugün sabah saat 07.20 sıralarında 3'üncü kez polis tarafından HDP Diyarbakır İl binasına baskın düzenledi. Baskında milletvekillerinin yanında açlık grevinde bulunan Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve Salih Cansever, gözaltına alındı. 3 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)

HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 4’ü tutuklandı