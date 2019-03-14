Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı
Ankara Sincan'da akaryakıt taşıyan yük treninin lokomotifi ve 4 vagonunun raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı.
Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA
Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı.
Ankara-Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi. TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.
Kaza nedeniyle demiryolu hattı ulaşıma kapanırken hattın ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. (AA)
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