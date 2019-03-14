Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı.

Ankara-Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi. TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.

Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Kaza nedeniyle demiryolu hattı ulaşıma kapanırken hattın ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. (AA)