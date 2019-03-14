İmamoğlu'dan CNN Türk tepkisi: Medyaya acıyorum

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam konuk olduğu CNN Türk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını vermek için yayını kesmesiyle ilgili olarak "Hanımefendinin bir suçu yok ama Türkiye’de sabah akşam konuşuyorlar. Adamlar program yapamıyor. Medyaya da acıyorum” dedi.

İMAMOĞLU: EVDE TV AÇMIYORUM

Seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da yaklaşık 5 bin kişiye hitap eden CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, dün gece katıldığı CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programının yayını kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlanılmasını değerlendirdi. İmamoğlu, ”Akşam kestiler ama hanımefendinin bir suçu yok ama Türkiye’de sabah akşam konuşuyorlar. Adamlar program yapamıyor. Medyaya da acıyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Eşimle aldığımız bir karar, evde TV açtırmıyoruz. Ayarlayın, ben çıkınca açın, sonra kapatın. Artık gülelim” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te "Buket Aydın ile 40" programına konuk oldu.

Banttan yayınlanan programda, Buket Aydın'ın sorularını yanıtladığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun yayını kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına canlı yayınla bağlanıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyadan duruma tepki gösterildi.

Tepkilerden bazıları şöyle: