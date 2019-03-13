13 Mart 2019 22:50
CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu'nun yayınını kesmesi tepkilere neden oldu
Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk yayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayınlamak için kesildi. Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te "Buket Aydın ile 40" programına konuk oldu.
Banttan yayınlanan programda, Buket Aydın'ın sorularını yanıtladığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun yayını kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına canlı yayınla bağlanıldı.
Sosyal medyadan duruma tepki gösterildi.
Tepkilerden bazıları şöyle:
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019
13 Mart 2019