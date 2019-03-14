14 Mart 2019 12:47
Son Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2019 00:37

Instagram’daki erişim sorunu çözüldü ama Facebook'tan açıklama gelmedi

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede yaşanan sorunun çözüldüğü belirtildi. Ancak Facebook'tan henüz açıklama gelmedi.

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Instagram’daki erişim sorunu çözüldü ama Facebook'tan açıklama gelmedi

Fotoğraflar: Pixabay

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    Facebook'a bağlı Instagram ve diğer uygulamalarda görülen erişim sorununun çözüldüğü açıklandı.

    Instagram’ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda söz konusu erişim sorununun düzeltildiği duyurulurken, Facebook’tan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Başta ABD, Fransa, Polonya, Arjantin ve Danimarka’daki kullanıcılar olmak üzere birçok kişi 13 Mart çarşamba gün akşam saatlerinde Facebook’a bağlı uygulamalara erişim sağlayamamıştı.

    DHA'nın verdiği bilgiye göre, söz konusu erişim sorunu bugün (14 Mart) sabah saatlerinde Avrupa ve Kuzey Amerika’da devam ederken, Netscout isimli bir ağ yönetim şirketi söz konusu sorunun, interneti oluşturan ağlar arasındaki trafiği yöneten Sınır Geçit Protokolü’ndeki (Border Gateway Protocol/BGP) bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

    NE OLMUŞTU?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dün (13 Mart) Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir” dedi.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, dün Facebook’a girişte sorunlar yaşanırken, Instagram’da sayfalar yenilenemedi. WhatsApp’ta ise fotoğraf ve diğer belgelerin gönderimi gerçekleştirilemedi.

    Facebook’un resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Facebook ailesinin uygulamalarına erişimde yaşanan sorunların farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” denildi. Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaya odaklandık, ancak sorunun DDoS saldırısı ile ilgili olmadığını doğrulayabiliriz" ifadelerine yer verildi.

    Facebook’a bağlı Instagram ve diğer uygulamalarda bugün (14 Mart) erişim sorununun çözüldüğü belirtilirken Facebook'tan henüz bir açıklama gelmedi. (HABER MERKEZİ)

    Görsel: AA

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