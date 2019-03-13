Sudan'da yeni hükümet kuruldu

Sudan'da olağanüstü hal ile meclisin feshedilmesinden 3 hafta sonra yeni kabine kuruldu. Başbakan Muhammed Tahir İla, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni kabinenin 21 üyesini açıkladı.

Eski hükümetteki isimlerden Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Bakanlar Kurulu Bakanı Ahmed Saad Ömer, Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed, Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim, Çalışma Bakanı Bahr Ebu İdris Ebu Kırde kabinedeki yerlerini korudu.

Federal Yönetim Bakanı Hamid Mumtaz Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur İçişleri Bakanlığına, Mahalli İdareler Bakanı Hasan İsmail Enformasyon ve İletişim Bakanlığına ve Sağlık Bakanı Hayr en-Nur da Eğitim Bakanlığına atandı.

Maliye Bakanlığına Mecdi Yasin, Kültür Bakanlığına Simval Halefullah, Maden Bakanlığına Muhammed Ebu Fatıma, Sosyal Güvenlik Bakanlığına Saad el-Karib, Federal Yönetim Bakanlığına Beşir Musa, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına Hatem es-Sir, Tarım Bakanlığına Rıdvan Hasan, Sağlık Bakanlığına Sadık Mahcub, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığına İbrahim Ahmed Abdullah, Elektrik ve Su Kaynakları Bakanlığına Osman et-Tum Hamed, Petrol Bakanlığına İshak Adem Cemma, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığına da Suheyr Ahmed Salih getirildi.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesine tepki olarak 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümetiyle 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve ülke genelinde bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Sudan meclisi, 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş, grevler yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve kişileri arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para ve eşyaya el koyma yetkisi tanınmıştı. Ayrıca başkent dahil tüm eyaletlerde OHAL savcılıkları kurulmuş, kamu güvenliğinin sağlanması ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla OHAL mahkemeleri açılmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti. (Hartum/AA)

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