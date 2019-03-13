13 Mart 2019 16:21

Siirt'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2019 yerel seçimlerinde Siirt Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Siirt'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    Kayyım atanan iller arasında olan Siirt'te HDP’nin Siirt Belediyesi Eşbaşkan Adayları Berivan Helen Isık ve Resul Kaçar oldu. HDP'nin 2018 genel seçimlerinde yüzde 52.11 oy aldığı kentte AKP'nin oy oranı 38.21 olmuştu. AKP'nin adayı Ali İlbaş olurken Cumhur İttifakı kapsamında MHP AKP'yi destekleyecek. 

    Geçtiğimiz aylarda HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmen kaydının silinmesi gündeme gelmişti. HDP'nin incelemesine göre YSK verilerinde 24 Haziran Siirt merkezde 91 bin 20, Ocak ayında ise 90 bin 938 seçmen bulunurken, 6 bin 488 kişinin kayıtları silinmesine rağmen seçmen sayısında büyük bir değişiklik olmaması dikkat çekmişti. HDP bunun nedeninin asker ve polislerin kaydedilmesi olduğunu ifade etmişti. Yine inşaat halinde olan ve kimsenin ikamet etmediği bir inşaata 441 kişilik seçmen kaydı yapıldığı ve kapasitesi 50 olan Konuk Evi’nde 110 seçmen kaydı göründüğü tespit edilmişti.

    Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt merkez ve 4 ilçesinde "güvenlik" gerekçesiyle 78 sandığın başka bölgeye taşınmasına karar verdi. Siirt merkezde 11, Eruh ilçesinde 36, Kurtalan ilçesinde 7, Pervari ilçesinde 11 ve Şirvan ilçesinde ise 13 sandık başka merkezlere taşınırken verilen kararda bazı köy sandıklarının mezralara taşınması dikkat çekti.

    YSK tarafından güvenlik gerekçesiyle Siirt merkezde taşınan sandıklar şöyle:

    • Meşelidere köyü seçim bölgesinin, Yokuşbağları köyü seçim bölgesine,
    • Sağlarca köyü seçim bölgesinin, Demirkaya Köyü (Akarsu Mezrası) seçim bölgesine,
    • Kavaközü, Yazlıca, Ormanardı köyleri seçim bölgelerinin, Kemerli köyü (Erdoğdu Mezrası) seçim bölgesine,
    • Konacik köyü seçim bölgesinin, Zorkaya köyü seçim bölgesine,
    • Koçlu köyü seçim bölgesinin, Akdoğmuş köyü seçim bölgesine,
    • Bayraktepe ve Çağbaşı köyleri seçim bölgelerinin, Sağırsu köyü seçim bölgesine,
    • Bağlar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi), Koçpınar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi) seçim bölgelerinin, Yenimahalle (Gökçebağ Beldesi Abdi İpekçi Caddesi seçim bölgesine) (İlçelerde taşınan sandıklar için habere bakabilirsiniz)

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    31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

    SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    HDP: Berivan Helen Işık/Resul Kaçar

    AKP: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

    CHP: Şakir Sula

    İYİ Parti: Ahmet Özgür

    SP: Seyfettin Kol

    BTP: Enes Bozkurt

    TKP: Müge Gönüllü

    DP: Nedim Pektaş

    DSP: Ali Bergin

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