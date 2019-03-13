Siirt'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Kayyım atanan iller arasında olan Siirt'te HDP’nin Siirt Belediyesi Eşbaşkan Adayları Berivan Helen Isık ve Resul Kaçar oldu. HDP'nin 2018 genel seçimlerinde yüzde 52.11 oy aldığı kentte AKP'nin oy oranı 38.21 olmuştu. AKP'nin adayı Ali İlbaş olurken Cumhur İttifakı kapsamında MHP AKP'yi destekleyecek.

Geçtiğimiz aylarda HDP’nin yüksek oranlarda oy aldığı mahallelerde 6 bin 488 seçmen kaydının silinmesi gündeme gelmişti. HDP'nin incelemesine göre YSK verilerinde 24 Haziran Siirt merkezde 91 bin 20, Ocak ayında ise 90 bin 938 seçmen bulunurken, 6 bin 488 kişinin kayıtları silinmesine rağmen seçmen sayısında büyük bir değişiklik olmaması dikkat çekmişti. HDP bunun nedeninin asker ve polislerin kaydedilmesi olduğunu ifade etmişti. Yine inşaat halinde olan ve kimsenin ikamet etmediği bir inşaata 441 kişilik seçmen kaydı yapıldığı ve kapasitesi 50 olan Konuk Evi’nde 110 seçmen kaydı göründüğü tespit edilmişti.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt merkez ve 4 ilçesinde "güvenlik" gerekçesiyle 78 sandığın başka bölgeye taşınmasına karar verdi. Siirt merkezde 11, Eruh ilçesinde 36, Kurtalan ilçesinde 7, Pervari ilçesinde 11 ve Şirvan ilçesinde ise 13 sandık başka merkezlere taşınırken verilen kararda bazı köy sandıklarının mezralara taşınması dikkat çekti.

YSK tarafından güvenlik gerekçesiyle Siirt merkezde taşınan sandıklar şöyle:

Meşelidere köyü seçim bölgesinin, Yokuşbağları köyü seçim bölgesine,

Sağlarca köyü seçim bölgesinin, Demirkaya Köyü (Akarsu Mezrası) seçim bölgesine,

Kavaközü, Yazlıca, Ormanardı köyleri seçim bölgelerinin, Kemerli köyü (Erdoğdu Mezrası) seçim bölgesine,

Konacik köyü seçim bölgesinin, Zorkaya köyü seçim bölgesine,

Koçlu köyü seçim bölgesinin, Akdoğmuş köyü seçim bölgesine,

Bayraktepe ve Çağbaşı köyleri seçim bölgelerinin, Sağırsu köyü seçim bölgesine,

Bağlar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi), Koçpınar Mahallesi (Gökçebağ Beldesi) seçim bölgelerinin, Yenimahalle (Gökçebağ Beldesi Abdi İpekçi Caddesi seçim bölgesine) (İlçelerde taşınan sandıklar için habere bakabilirsiniz)

Siirt ve Şırnak’ta seçmen kaydı oyunu iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

HDP: Berivan Helen Işık/Resul Kaçar

AKP: Ali İlbaş (Cumhur İttifakı)

CHP: Şakir Sula

İYİ Parti: Ahmet Özgür

SP: Seyfettin Kol

BTP: Enes Bozkurt

TKP: Müge Gönüllü

DP: Nedim Pektaş

DSP: Ali Bergin

Siirt ve Batman'da 100 sandığın taşınmasına karar verildi

SİİRT’TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SİİRT SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SİİRT SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ SİİRT SONUÇLARI

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi