13 Mart 2019 21:30
Hawaii'de 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Fotoğraf: ray_explores/Flickr
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. (AA)
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