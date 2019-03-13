Cezayir muhalefeti milletvekillerine ‘istifa’ çağrısı yaptı

Cezayir'deki muhalefet partileri, parlamentonun her iki kanadında bulunan tüm milletvekillerine ‘istifa etmeleri’ çağrısında bulundu.

Başkent Cezayir’de bir araya gelen bazı muhalefet partileri görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı. Söz konusu toplantıya birçok muhalefet partisinden yetkililer ile eski Başbakan Ali bin Filis ve eski İletişimi Bakanı Abdulaziz Rihabi gibi çok sayıda siyasi de katıldı.

Ülkedeki mevcut yönetimin geçiş sürecini yönetme iradesi olmadığı belirtilen bildiride, “Buteflika'nın kararlarını hem şekil hem de içerik olarak reddediyoruz” denildi.

Şu anki durumun Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 4. dönem yönetiminin uzatılması anlamına geldiğine işaret eden muhalefet partileri, halkın tüm talepleri yerine getirilene kadar eylemlerin devam etmesi ve parlamentodaki tüm milletvekillerinin istifa etmesi çağrısı yaptı.

Bildiride ayrıca Anayasa ve halk iradesi dışındaki bir durumun sürdürülemez olduğuna dikkat çekilirken, ordunun önemi ve anayasal görevine işaret edilerek “ordunun siyasi çekişmelerin içine girmemesi gerektiği” vurgulandı.

CEZAYİR ORDUSU: İSTİKRARI KORUYACAĞIZ

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ise başkentteki Harp Akademisinde üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Siyasi krize ilişkin konuşan Salih, “Cezayir'in birliği ve istikrarı, ordunun sorumluluğunda olan değerli bir emanettir” dedi.

Salih, ülkenin istikrarının iç ve dış düşmanları rahatsız ettiğini savunarak, ülkedeki huzur ortamını bozmaya çalışanlar olduğunu ileri sürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANI: HERKES BUTEFLİKA'NIN DİREKTİFLERİNE KULAK VERMELİ

Öte yandan Buteflika tarafından önceki gün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Ramtan Lamamra göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nda görevi devralmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lamamra, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Cezayir diplomasisine önem verdiğini söyledi.

Lamamra, “Biz, ulusal ordu ve güvenlik kurumları gibi ülkeye hizmet etmekle yükümlüyüz. Hepimizin dikkatli ve uyanık olması, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın direktiflerine uyması gereken bir aşamadan geçiyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Lamamra, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada ise muhalefetin ya da halk hareketinden temsilcilerin hükümete katılımıyla ilgili bir sorun olmadığını iddia etti.

Bununla ilgili müzakere yapılmadığını söyleyen Lamamra, “Muhalefetten veya toplumdan hükümete katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Parlamentonun feshedilmesinin uzak olduğunu söyleyen Lamamra, devlet kurumlarının, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılana kadar çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Geçen şubat ayında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklayan Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu. (Cezayir/AA)