Ayvalık’ta Pirina tesisine tepki: Bakanlık artık harekete geçmeli

Ayvalık halkı Pirina işleyen bir tesise ait bacalardan ilçe merkezine yayılan ağır koku ve dumandan rahatsız olduğunu ve solunum rahatsızlıkları yaşandığını belirterek çözüm istiyor. Ayvalık Tabiat Platformu konuya ilişkin topladığı 2 bin 200 kişinin imzaladığı dilekçeleri bakanlığa gönderdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaklaşık 2 yıldır özel bir tesisin pirina üretimi sonrası yaşam yerlerini de ağır etkisi altına alan koku ve dumana bölgede yaşayanların tepkilerine rağmen çözüm bulunmuyor. Ayvalık Tabiat Platformu son olarak bu durumun sonlandırılması ve tesisin gerekli önlemleri alması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçmesi için imzalar topladı.

İlçede yaşayan 2 bin 200 kişiden imza toplayan platform dilekçeleri yaptığı basın açıklamasının ardından bakanlığa gönderdi. Ayvalık Atatürk Bulvarı’ndaki PTT önünde toplanan platform üyeleri, “Temiz hava hakkımızdır. Pirina kokusu ve dumanına son” yazılı pankart arkasında toplandı. Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu ve ilçe yöneticileri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin de katılarak destek verdi.

“BAKANLIK ARTIK KAYITSIZ KALMAMALI”

Burada konuşan Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, konuya ilişkin bakanlığa ve ilgili kurumlara defalarca konuyu bildirdiklerini, buna rağmen adım atılmadığını söyledi. Bakanlığın, kendilerine konuya dair bir cevap gönderdiğini de hatırlatan Dinler, bakanlığa göre, gaz ölçüm cihazlarıyla tesis çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir tehlikeli gaza rastlanmadığı cevabına da tepki gösterdi. Dinler, bölge halkı olarak yaşanan solunum hastalıkları ve ağır kokudan rahatsız olunduğunu belirterek bu taleplerine kayıtsız kalınmaması ve adım atılmasını istedi. Açıklamanın ardından platform üyeleri toplanan dilekçeleri PTT’den bakanlığa postaladı.

Fotoğraf: Evrensel

BAŞKAN ADAYI ŞUAYYİP ÇETİN: HALK MECLİSLERİYLE SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇÖZELİM

Konuya ilişkin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şubesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’le de görüşme gerçekleştiren platform üyeleri, çevre sorunları ve halkın yaşamını tehdit eden durumlara karşı bir arada mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Çetin de, yerel yönetimlerin halkın tüm kesimleriyle bir araya gelme ve çözüm bulma platformları olması gerektiğini ve bu sorunları birlikte çözülebileceğini söyledi. Bölgede yaşanan sorunların da bunun muhataplarının da bölge halkı olduğunu, çözüm isteniyorsa gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Belediyelerin halk meclislerinin bu açıdan önemli olduğunu, kendilerinin de bu anlayışla bir yönetim kurmak istediklerini aktardı. Bu anlayışı birlikte oluşturabileceklerini kaydeden Çetin, halkın yaşamını tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelede yanlarında olduklarını söyledi. Şuayyip Çetin burada aynı zamanda Ayvalık Kadın İnisiyatifi üyesi kadınlarla da bir araya geldi. (Balıkesir/EVRENSEL)