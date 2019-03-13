Eylem Sarıoğlu: ‘Oy verin, çözelim’ demiyoruz; birlikte yöneteceğiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Tomarza ilçe merkezi ile köylerinde vatandaşlarla görüştü, ev ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ziyaretlerinde ve çay ocaklarında Tomarzalılarla buluşan Aslandoğan, halk pazarında seçim bildirisini dağıttıktan sonra köylülerle buluştu.

ÇİFTÇİLERDEN ASLANDOĞAN’A DESTEK

Çay ocağında sohbet sırasında bir çiftçi, “Çiftçiliği bitirdiler. Türkiye’nin gündemi bugün işsizlik ve ekonomi. Sayıları az da olsa çiftçilik yapan gençler bırakıp gider oldu. Bugün yerel seçimden ötürü geçim derdi var. Yerel yönetimde iktidar olan AKP ise çözüm yolu geliştirmiyor. Daha önce oy verdik, bundan sonra oy yok onlara” diyerek hükümete tepki gösterdi. Sohbet sırasında bazı vatandaşlar oyunu Aslandoğan’a vereceğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Daha sonra halk pazarında yurttaşlarla sohbet eden Aslandoğan, çevre köylerden ilçeye ürün satmak için gelen kadınlara, belediyeyi kadınlarla nasıl yöneteceklerini anlattı. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahseden pazarcılar “İnsanlar artık doğru düzgün alışveriş yapamıyor, biz köylülerin durumu göründüğü gibi ortada. Ürettiğimiz yok denilecek kadar az. Elimizde olanı da alan yok” dedi.

Çiftçilerin durumunu yakından takip ettiğini söyleyen Aslandoğan, “Bu sorunları el ele verirsek çözeriz. Bugün iktidarın ve yerel yönetimlerin politikaları sonucu durumumuz budur. Buna son vermek bizim elimizde, biz yalnızca bize oy verin sorunları çözelim demiyoruz, birlikte çözelim birlikte yönetelim diyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

‘YANDAŞLAR KAZANMAYACAK, EMEKÇİLER KAZANACAK’

Aslandoğan, Tomarza’nın ardından Dağyurdu ve civarındaki köylerde ev toplantısı gerçekleşti. Yurttaşlarla fikir alışverişinde bulunan Aslandoğan, “Biz buraya yalnızca bize oy verin diye gelmedik. Birlikte yöneteceğiz diyorsak, elbette oturup fikir alışverişinde bulunacağız. Bugün köylünün, çiftçinin sorunlarını dinlemek yerine birlikte neler yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Diğer partilerden bizi ayıran nokta da bu zaten. Bizler seçildiğimizde, ‘seçildik bitti’ demeyeceğiz. Yandaşlar kazanmayacak, emekçiler kazanacak. Sorunları hep birlikte çözmeye çalışırken derman olamazsak, vatandaşın bizleri görevden alma hakkı olacak” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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