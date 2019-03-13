Bağımsız aday Cihan İşçi'ye Schneider işçilerinden destek

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cihan İşçi'nin çalışmaları sürüyor. İşçi kenti Çiğli'ye işçilerin adayı Cihan İşçi'nin çalışmalarında Schneider işçileri de katıldı.

Mahallelerde, pazar yerlerinde ve fabrikalarda işçi ve emekçilerle buluşan İşçi, Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Schneider Elektrik fabrikası işçileri ile birlikte bildiri dağıtarak halkla buluştu.

Çiğli Evka 5 semtinde yerel yönetim anlayışlarına dair broşürlerini emekçilere ileten Bağımsız aday Cihan İşçi çalışmalarını işçilerle birlikte yürütüyor. Schneider işçileri ile birlikte kapı kapı dolaşarak “rantçı değil halkçı belediye anlayışı ile adayım” diyen İşçi, emekçilerden destek gördü.

İşçi ve emekçi semtlerinde yaşanabilir bir kent için adım atacaklarını ve belediyede emekçilerle alınacak ortak kararları ileteceğini söyleyen İşçi, emekçilerle fikir alışverişinde bulundu. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi'ye destek

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle bir araya geldi

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi’ye Tariş'ten destek

Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu