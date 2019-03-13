Dip Şiir Edebiyat Dergisi çıkıyor

Dip Şiir Edebiyat Dergisi yayın hayatına başlıyor. Kaos Çocuk Parkı Yayınları tarafından çıkarılacak derginin ilk sayısı Nisan ayında okurla buluşacak. Şairlere ve yazarlara “Burası dip! Buradan düşeceğin bir yer yok! Bize gerçeği anlat!” diye seslenen derginin genel yayın yönetmenliğini Lokman Kurucu üstlenecek. Ayda bir çıkacak dergiye ürünler [email protected] adresinden gönderilebilecek.

"BALYOZ GİBİ VUR KALEMİNİ"

Dip Şiir Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Lokman Kurucu tarafından yapılan yazılı açıklamada “Söylenmemiş şeyler var!, Söylendiğine inandığın şeyler!, Yeterince söylenmeyen şeyler var!, Çok fazla söylendiğine inandığın şeyler! Kalbini deş, o delikten çarşılara, caddelere, sokaklara, köylere, tarlalara bak! Bize sabahın beşlerinde uykuyu, rüyayı ve rüzgârı delerek köle taşıyan çirkin otobüsleri, bok kokan minibüsleri, metroları, taksileri... Kölelerin açılmamış gözlerini, henüz oluşmamış burunlarını, bakır ellerini, kireç ayaklarını, demir kafalarını hadi! Balyoz gibi vur kalemini o demirlere! Beyinlerini aç, evrimin nerede durduğunu göster!” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)