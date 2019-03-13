Tuzlalı bir kadın işçi: Ali Doğan’ı direniş çadırımızdan tanıyorum

Zahide Çerikçi KİPER

İstanbul

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerinde bulundu. Daha önce sendikalaşma mücadelesi sırasında Ali Doğan’la tanışan bir tekstil işçisi, normalde sandığa gitmeyi düşünmediğini ancak Ali Doğan için oy kullanacağını söyledi.

Eşi tersane işçisi kendisi kuaför olan Ceylan’ın evine uğruyoruz. Önce tersane işçisi olan eşi alıyor sözü. Bu seçimde sandığa gitmek istemediğini ama Ali Doğan’ı desteklemek için gideceğini söylüyor. Ali Doğan’ı kendi çevresinde insanlara anlatacağını söyleyen tersane işçisi ekliyor:

“İnsanlar birçok sorunu sıkıntıyı biliyor olmalarına rağmen bir araya gelemiyor. Ama umut bizler için önemli, yılmamak lazım. İstedikten sonra başarabiliriz.”

3 çocukları var, biri 11, biri 3 yaşında, en küçükleri ise 6 aylık. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuğunu kreşe de veremediğini söyleyen Ceylan, çalıştığı yerde yaşadıklarını anlatıyor ve “Psikolojik olarak çok yıprandım” diye ekliyor.

BİLİYORUM Kİ BİZİM SESİMİZ OLACAK

Bir diğer durağımız ise eski bir tekstil işçisi olan Leyla’nın evi. Daha önce çalıştığı fabrikada sendikalı olmak için verdiği mücadeleden tanıyoruz Leyla’yı. Fabrika kapanınca da başka bir fabrikada iş bulmuş. Seçimleri soruyoruz, kızıyor, sandığa gitmeyeceğini söyleyerek ekliyor:

“Artık kimseye güvenim kalmadı, her gelen sorunları çözmek yerine cebini dolduruyor.”

Tersane İşçisi Ali Doğan’ın bağımsız belediye meclis üyesi adayı olduğunu anlattığımızda ise Doğan ve arkadaşlarının sendikalaştıkları sırada hep işçilerin yanında olduğunu söyleyip “Herkes bize sırt çevirirken onlar yanımızda bizimle birlikte mücadele ettiler. Sadece direniş çadırında değil yaşadıkları mahallelerden bize destek toplayıp geliyorlardı. Ben bu seçimde Ali Doğan ve arkadaşları hatırına sandığa gideceğim. Çünkü biliyorum ki seçilirse çok şey yapacak sesimiz olacak” diyor.

‘AKP ÜYESİYİM, 6 AYDIR İŞSİZİM, SEÇİM GELİNCE ARADILAR’

Yine yaklaşık beş ay önce Arçelik fabrikasında çalışırken krizden kaynaklı olarak işten atıldığını söyleyen Ayşe’yi dinliyoruz. İki çocuğu var, eşi de çalışıyor. Bundan önceki tüm seçimlerde AKP’ye oy vermiş. 16 Nisan referandumunda da ‘beka’ tartışmalarından etkilendiğini ve bu nedenle iktidarı desteklemek için oy verdiğini söyleyen Ayşe devamında şunları anlatıyor:

“O zamandan bu yana yeni sistemin hiçbir olumlu etkisi olmadı. İşten atıldıktan sonra İŞKUR aracılığı ile çok yere gittim. Yaklaşık 6 ay iş bulamadım, bir gün telefonum çaldı, arayan üyesi de olduğum AKP ilçe teşkilatından bir kadındı. İşsiz olduğumu öğrenmişler ve beni belediyeye çağırdılar. Ben de ‘Seçim yaklaştığı için mi aradınız ben 6 aydır işsizim neden aramadınız?’ diye çıkışıp telefonu kapattım.”

Çevresinde daha önce çokça işçinin AKP’ye oy verdiğini ancak bu dönem bağlarının eskisi gibi olmadığını söyleyen Ayşe, “Ancak muhalefet partileri AKP karşısında onun dümenine su taşırcasına muhalefet ettikleri için çoğu insan alternatifsizlikten yine AKP’ye oy veriyor” diye bitiriyor.

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