Kocaeli'nin Derince ilçesinde seçimin nabzı

Gözde TEKİN

Ömer ŞİMŞEK

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçesinin AKP’li olduğu Kocaeli’de, AKP’nin kaybetme ihtimali olduğu düşünülen ilçelerden biri de Derince. Biz de Derince’nin, Yenikent Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde fabrikalarına gitmek üzere bekleyen işçiler ile yaklaşan yerel seçimi konuşuyoruz. Durakların temel gündemi ise ekonomi. Her şeye zam geldiğini söyleyen işçiler seçimden sonra da daha iyi olmayacağını düşünüyor.

"BELEDİYE BAŞKANI YOLSUZLUĞU ÖNLEMELİ"

Ekonominin seçimden sonra da kötüye gitmeye devam edeceğini belirterek söze başlayan bir işçi, “Bir belediye başkanının en önemli görevi yolsuzluğu önlemektir. Koltuk sevdalısı olmamalı, gelip de eğer yandaşlarını doyuracaksa hiç gelmesin daha iyi. Seçimden sonrası için dolar artabilir. Çünkü her şeye zam geldi. Her şeyimiz Amerika’ya bağlı. Trump oradan bir öksürüyor bizim burada dolar yükseliyor. Rusya ile Amerika arasında gidip geliyoruz’’ diyerek sözlerini bitiriyor.

Başka bir işçi ise çalışmaktan, seçim gündemini takip etmeye vakit ayıramadığını dile getiriyor. Seçimden sonra ekonominin ve ülkenin durumunun iyiye gideceğini umduğunu belirten işçi, "olumlu düşünürsek olumlu olur" diyerek servisine biniyor.

"SEÇİMDEN SONRA DEĞİŞİM OLMAYACAK"

Daha önce AKP’ye oy verdiğini belirten bir işçi ise “Sandığa gidip gitmeme konusunda net değilim büyük ihtimalle giderim. Açıkçası ülkeyi bu durumdan çıkaracak mevcut iktidardan başka bir seçenek olduğuna inanmıyorum” dedi. "Peki AKP’nin pek çok yerde kazanması gidişatı değiştirir mi?" diye sorduğumuzda ise “Bizim iyiye gitmemiz Amerika’ya bağlı çünkü üretim yapmıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Bir başka işçi belediyeden beklentilerini şöyle anlatıyor: “Belediye insanlara rahat yaşam alanları sağlamalı, her yer beton, bina. Rahatça gezip dolabileceğimiz alanlar yapılmalı ama sadece bu kadar değil aslında belediyeler daha fazlasını da yapmalı.”

Seçimden sonrasına ilişkin ise “İktidar partisi kazansa da kaybetse de değişen bir şey olacağını düşünmüyorum, biz işçilerin eski kazanımlarının hiçbiri kalmadı. Her şey özelleştirildi. Başta kurtarıcı diye gösterilen özel şirketler durumu daha kötü hale getirdi’’ dedi.

"GEÇMİŞİ KÖTÜLEYİP ŞİMDİYİ KONUŞMAYALIM İSTİYORLAR"

EYT mağduru olduğunu dile getiren bir işçi ise şunları söylüyor: “AK Parti’ye asla oy vermedim vermeyeceğim, prim gün sayım yedi binden fazla ama emekliliğime daha yedi yıl var. Bu seçimde iktidar partisine ders verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Bir başka işçi ise iki üniversite bitirdiğini, ancak buna rağmen aylarca işsiz kaldığını anlatıyor: “Özel bir şirkette güvenlik olarak işe alındım bugün ilk iş günüm. İşsizlik çok yaygın zar zor bir iş buldum. Sandığa gitme konusunda kararsızım, zaten çok yakından takip etmiyorum. Ben mevcut iktidarın durmadan geçmişi kötülemesinden rahatsızlık duyuyorum. Geçmişte şunlar oldu bunlar oldu ama şimdi ne oluyor onu sormamızı istemiyorlar. Yapılan hizmetler zaten yapılması gereken şeylerdi bunlarla övünmenin bir anlamı yok."