Anayasa Mahkemesinden ‘Katil polis sloganı suç değil’ kararı

Gözaltına alınırken ‘Katil polis hesap verecek’ sloganı atan gençler ‘polise hakaret’ ile yargılandı. Anayasa Mahkemesi, sloganı suç kabul etmedi.

2012 yılı 1 Mayıs kutlamalarında polis tarafından kimlikleri belirlenen öğrenciler için, 14 Mayıs 2012 günü Kadıköy’de bulunan Paylaşma ve Dayanışma Derneğine baskın yapıldı. Baskın sırasında dernekte bulunan Furkan Çelik gözaltı kararına direnerek ‘Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız’ sloganı attı. Dernekte bulunanlar ile polis arasında yaşanan tartışma sonrası içeride bulunanlar gözaltına alındı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre baskına katılan polislerin şikayeti üzerine açılan soruşturmada gözaltına alınanların polise hakaret ettiği ve görevini yaptırmamak için direndiği öne sürüldü. Mahkeme önce ceza verdi ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bunun üzerine öğrenciler ve avukatları Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi kararını açıklarken, ‘katil polis’ sloganını suç saymadı. Anayasa Mahkemesi sloganın ‘Kolluk kuvvetlerinin muamelelerine karşı eleştiri amacıyla atıldığını’ ifade etti. (HABER MERKEZİ)