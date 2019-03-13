EMO’dan Bilkent Şehir Hastanesi uyarısı: Üst geçit tehlike saçıyor

TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Bilkent Şehir Hastanesi’nin tamamlanmadan açılması ve yetersizliklerinden kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda uyardı. Yazılı açıklamada hastaneye erişmek isteyen vatandaşların büyük zorlukları ve tehlikeleri atlatmak zorunda kaldığına dikkat çekilerek, hastane bağlantı yolundaki üst geçidin tehlike saçtığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni yapılan yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar köprüye bağlanan bir üst geçidi kullanmak zorundalar. Tamamlanmayan üst geçidin henüz trabzanları monte edilmemiş. Dolayısıyla inşaatı devam eden bir geçidin kullanılması büyük bir tehlike barındırmasına rağmen kullanılıyor.”

‘GECE BU YOLU KULLANANLAR İÇİN AYDINLATMA DA YOK’

Hastanenin resmi açılışı yapılmasa da muayene işlemlerinin başladığına ve hastaneye Eskişehir yolu üzerinden gelen vatandaşların da bu üst geçidi kullanmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, geçidin kullanılmaması için konulan engellerin ise kolaylıkla kaldırılabilir nitelikte olduğu ve yeni yapılan yoldan üst geçide geçişte ise herhangi bir engel bulunmadığına dikkat çekildi. Vatandaşların gece de bu yolu kullanmasının kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklamada, etrafta herhangi bir aydınlatma aracının olmadığı da ifade edildi. Açıklamada önlem alınmadan açılan şehir hastanesinin tehlike yarattığı belirtilerek, inşaatı değil insanı önceleyen bir şehircilik geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)