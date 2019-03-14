14 Mart 2019 04:00

Erzinli gençler: "Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız"

Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik İnisiyatifi kuran gençlerle yerel seçimleri ve taleplerini konuştuk.

Erzinli gençler: "Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız"

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Halil İMREK
    Mehmet ÖZASLAN
    Erzin

    31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Hatay’ın Erzin ilçesinde gençlerle bir araya geldik. Seçim öncesi Erzin Gençlik İnisiyatifi kuran gençlerin hedefleri büyük. Siyaset yapma tarzını değiştirmek istediklerini anlatmakla başlıyorlar. İş imkanlarından, kültür-sanat-spor alanlarına kadar pek çok talepleri var. Adayların bu talepleri seçim öncesinde kabul etmesinin yeterli olmayacağını söyleyerek ekliyorlar: “Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız, taleplerimizin takipçisi olacağız.”

    Nasıl bir belediyecilik yapılması gerektiği üzerine tartışmalar yürüten gençlerden biri olan Tayfun Özaslan, “Amacımız yeni bir düzen yaratmak. Belediyeyi kazanmamız kurmak istediğimiz yeni düzen için bir imkan olacak” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Öncelikle bir üretimin olması lazım. Elimizde narenciye gibi bir ürün var. Ama Belediye bunu değerlendirmiyor, destek olmuyor. Biz bu belediyecilik anlayışını yıkmak için CHP’nin genç belediye adayını kendi taleplerimiz üzerinden destekliyoruz.” İşin seçimle bitmediğinin altını çizen Özaslan, “Seçimden sonra da çalışmamız devam edecek. Mahalle komiteleri oluşturacağız. Belediye üzerinde bir denetim kuracağız” diye de ekliyor.

    "SEÇİMLE BİTMİYOR, SONRASINDA DA VAR"

    Osman Özaslan ise gençlik olarak, geleneksel siyaseti değiştirmek için yerelden işe başladıklarını anlatıyor. Özaslan, Gençlik İnisiyatifini şöyle anlatıyor: “Biz 50-60 genç olarak çalışmalar yapıyoruz. Taleplerimizi belirledik. CHP belediye başkanından spor kompleksleri, kültürel etkinler, tiyatro, sinema salonları talep ettik. Bunların sözünü aldık. Biz seçimden sonrada bu taleplerimizin arkasında olacağız. İlk hedefimiz belediyenin alınması. Ama çalışmalarımız sürecek.”

    Kültür-sanat etkinliklerinin olmadığını söyleyen Emre Vural ise şunları söylüyor: “Tiyatro, sinema yok. Bir kültür merkezimiz var ama kullanılmıyor. CHP adayı kazanırsa belediye olarak bir tiyatro hocası istihdam etmesi ve gençlerle tiyatro, drama gibi sanatsal çalışmalar yapmasını talep ediyoruz. Bu basit ve insani bir şey yapılmayacak bir şey de değil. Ama gençlerin kendilerini ifade etmesi için bu çok önemli” dedi.

    "BİR BAŞKAN VE 15 MECLİS ÜYESİ YÖNETMESİN"

    Gençlerin birlik olduğunu söyleyen Neşet Vural, yerel seçimlere müdahale etmek istediklerini söylüyor. Erzin ilçesinde 45 bin kişinin yaşadığını ama bir başkan ile 15 belediye meclisi üyesi ile yönetildiğini hatırlatan Vural, “Biz Erzin’i halk yönetsin istiyoruz. Halk meclisi, mahalle komitesi olsun. Bunların katılımı ve kararı ile belediye faaliyetleri yapılsın yani çoğunluk yönetsin istiyoruz. Onun için biz gençlik inisiyatifi kurarak işe başladık” dedi.

    Seçimi kazandıktan sonra eve gidip oturmayacaklarını söyleyen Burhan Tunç şöyle konuşuyor, “Basit şeyler hayal ediyoruz. Mevcut AKP belediyesi onları bile yapmadı. Biz gençler denizi kullanmak istiyoruz. Piknik alanımız olsun istiyoruz. Şahintepesi kapandı. Sinema yok. Hamam bile yok. Kendimizi ifade edeceğimiz sosyal ve kültürel alanlar bulunmuyor.”

    İsmail Palta ise belediyenin narenciyeyi desteklemesi gerektiğini söylüyor. Palta bununla hem ilçenin tanıtılacağını hem de iş imkanı sağlanacağını vurgulayarak ekliyor: “Narenciye festivali yapılıyordu ama mevcut belediye onu da kaldırdı.”

    Vural adlı genç ise, 12 yıldır dışarıda çalıştığını söylüyor. “Turizmciyim. Denizin olduğu yerdeyiz ama turizm sektörü ölü. Niye burada çalışamıyoruz. Burada iş alanı yaratılamaz mı? Doğasıyla deniziyle, narenciyesiyle burası birçok olanağa sahip yeter ki halkın çıkarına göre değerlendirilsin”

    Gittiğimiz başka bir kahvehanede ağırlıklı olarak Diyarbakırlı Kürt seçmenler vardı. Bu seçim döneminde CHP adayına oy vereceklerini belirterek “AKP’nin geriletilmesi ve ülkenin nefes alması ve demokratik bir ortamın oluşması için CHP’ye geçici olarak belediye başkanlığında oy vereceğiz.” diyorlar ve HDP’nin belediye başkan adayı çıkarmadığını, meclis üyeliğinde sadece adayları olduğunu söyleyen gençler, meclis üyeliğinde HDP’ye oy atacaklarını belirtiyorlar. 

    "GEÇİM DERDİNDEN GELECEK HAYALİ KURAMIYORUZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    İşçilerin, yoksulların sesini duyuracağını söyleyen inşaat işçisi Mahmut Çağlar, CHP Meclis Üyesi adayı olmuş. İnşaat sektöründe işçilerin çok zor şartlar altına çalıştığını, sürekli iş bulamadığını söyleyen Çağlar, yazın inşaat sektöründe kışın narenciyede çalıştığını belirtiyor. 
    İnsanların hayallerinin çalındığını hayal kuramaz hale geldiklerine dikkat çeken Çağlar, “40 gündür çalışmıyorum. İş yok 40 gündür evime 1 lira girmedi. İki çocuk okutuyorum biri üniversitede biri üniversiteye hazırlanıyor. Geçim derdinden, karnımızı doyurma derdinden gelecek ile ilgili hayal kuramaz hale geldik” diyor.

    Başta inşaat işçileri, olmak üzere narenciye, metal ve değişik iş kollarında çalışan işçilerin yoksulların sesi olacağını söyleyen Çağlar, “Eşit hizmet ve dağıtım için çalışacağım. Ben ekmeği bulamıyorum. Birinin ekmeği ile oynarsam o da benim gibi olur. Onun için hak ve hukuku savunacağım” dedi.  

    "YAŞANABİLİR BİR ERZİN İÇİN TAKİPÇİ OLACAĞIZ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Erzin Çevre Tarihi ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Necdet Sökmen ise Erzin’in doğasını, denizini tehdit eden termik santrallerin varlığına dikkat çekiyor. Erzin’de ağaç kıyımının olduğunu, denizin ve havanın kirletildiğini belirten Sökmen, Amanos dağlarındaki ağaç kıyımının AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve yakınlarının şirketi tarafından yapıldığını söyledi. 

    Sökmen, ilçede önce tren garı arazisinde ardından ise otoban kenarındaki kara yollarının arazisinde kimyasal katı atık toplama merkezi kurulduğuna dikkat çekerek “Buraların denetlenmesi lazım. İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın kirletilmemesi lazım. Yaşanabilir bir çevre için belediyelerin tutumu, tavrı çok önemli” dedi.

    CHP SEÇİMİ KAZANACAK GÖRÜNÜYOR

    Erzin’de AKP, mevcut belediye başkanını aday göstermedi. Bunun yerine MHP kökenli Hüseyin Gökçe’yi aday gösterdi. 

    CHP’nin adayı 40 yaşında bir avukat, Ökkeş Elmasoğlu. CHP’nin Erzin’de seçimi kazanacağı düşüncesi ise ağırlıkta. İYİ Parti de CHP ile ittifak halinde. Ekonomik krizin yarattığı etkiler ve 10 yıldır halkçı bir belediyecilik modelinin ortaya konmaması Erzin halkında değişim eğilimini güçlendirmiş durumda. Bu değişim isteği gençler arasında daha güçlü hissediliyor. Son seçim olan 24 Haziran’da Erzin ilçesinde oy dağılımı şöyle: AKP: 7 bin 100, CHP: 5 bin 800, MHP: 4 bin 700, HDP: 3 bin 460, İYİ Parti: 3 bin.

    Hatay | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Hatay | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İşçiler işten atmaların seçim sonrası artacağını düşünüyor

    İşçiler işten atmaların seçim sonrası artacağını düşünüyor

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan, derdini anlatmaya çalışan kadını azarladı: Bizi provoke etme
    SONRAKİ HABER

    Kılıçdaroğlu'dan 2. yıl dönümünde “Adalet Yürüyüşü” açıklaması
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yıldırım, "İstanbul’a ihanete devam"ı vaat ediyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Bir TV tartışması ‘kırılma noktası’ olabilir mi?!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    "Yerinden kopan taş yosun tutmaz"

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Değişen babalar, kapıyı çarpıp çıkmaya hazır evlatlar üzerine...

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Piramit ve fıtrat yalanları

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Enkaz altında

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Moskova'da düşünürken

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Perhiz ve lahana turşusu’ meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Gitme Baba: Bazı acılar hiç geçmez
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayını
    Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak canlı yayını

    İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak yayında 23 Haziran'a ilişkin soruları yanıtlıyor.

    Urfa'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 6 işçi yaralandı
    Urfa'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 6 işçi yaralandı

    Urfa'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

    Sezai Temelli: 23 Haziran’da faşist bloğu yıkacağız
    Sezai Temelli: 23 Haziran’da faşist bloğu yıkacağız

    Pendik’te halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "31 Mart’ta giderken dedik ki faşist bloğu yıkacağız. 23 Haziran’da bu bloğu yıkacağız" dedi.

    AKP’li meclis üyesi, Odabaşı’yı “Yemeği ben verdim” diyerek konuşturmadı
    AKP’li meclis üyesi, Odabaşı’yı “Yemeği ben verdim” diyerek konuşturmadı

    CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor'un kutlama gecesinde, AKP’li Pendik Belediye Meclis üyesi İdris Bilici tarafından “Yemeği ben verdim" diyerek konuşturulmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: S-400’ler temmuzun ilk yarısında gelecek
    Erdoğan: S-400’ler temmuzun ilk yarısında gelecek

    Tacikistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan S-400'lerin temmuzun ilk yarısında geleceğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sosyal medyada AKP'ye #SizYaptınız tepkisi
    Sosyal medyada AKP'ye #SizYaptınız tepkisi

    Sosyal medyada AKP'nin 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi kullandığı "Biz yaptık, yine biz yaparız" sloganına tepki var.

    GÜNCELLENDİ
    YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları tamamlandı
    YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumları tamamlandı

    2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi. Dil sınavı olan üçüncü oturum (YDT) da tamamlandı

    GÜNCELLENDİ
    Çocukları istismara uğrayan anne: Sesimizi çıkarmazsak bu olaylar devam edecek
    Çocukları istismara uğrayan anne: Sesimizi çıkarmazsak bu olaylar devam edecek

    Adana'da çocukları aynı apartmandaki akrabasının cinsel istismarına maruz bırakılan anne, eşinden destek alamasa da Adana Kadın Platformunun dayanışmasıyla mücadelesini sürdürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    Bir direnişin öyküsü "Yalnız Efe" belgeseli
    NBA’de dev takas: Anthony Davis, Lakers’a geçti
    NBA’de dev takas: Anthony Davis, Lakers’a geçti
    Sorumsuz bir aydın: Gorki!
    Sorumsuz bir aydın: Gorki!
    Tutuklu Şair İlhan Sami Çomak’ın kitabını Diyarbakırlı yazarlar imzaladı
    Tutuklu Şair İlhan Sami Çomak’ın kitabını Diyarbakırlı yazarlar imzaladı
    Tarlalarda hasat geç, endişe erken başladı
    Tarlalarda hasat geç, endişe erken başladı

    Mardin’de hasadın devam ettiği buğday tarlalarında verim ve kalitenin düşük olması nedeniyle çiftçiler ikinci ürün ekip ekmeme konusunda kararsız.

    GÜNCELLENDİ
    Antalya Kadın Platformu Onur Yürüyüşü yasağına tepki gösterdi
    Antalya Kadın Platformu Onur Yürüyüşü yasağına tepki gösterdi

    Antalya'da 'Onur Haftası' etkinliklerinin valilik tarafından yasaklanmasına Antalya Kadın Platformu tepki gösterdi.

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Genel Kurulu: Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz
    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Genel Kurulu: Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube 2. Genel Kurulunda hükümetin işçilere yönelik saldırılarına karşı birlikte mücadele etme çağrısı öne çıktı.

    Gazeteci örgütleri: Gazeteciler derhal serbest bırakılmalı
    Gazeteci örgütleri: Gazeteciler derhal serbest bırakılmalı

    DİSK-Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ve TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, ETHA'ya yapılan polis baskınında gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

    Sennur Sezer belgeliği açıldı: Belgeliği oluşturmak, belleği oluşturmaktır
    Sennur Sezer belgeliği açıldı: Belgeliği oluşturmak, belleği oluşturmaktır

    Kemal Tahir Halk Kütüphanesi-Türkiye Yazarlar Sendikası Müze Belgeliğinde Sennur Sezer de yerini aldı.

    Hong Kong’da iade yasası protestoları sürüyor: Erteleme değil iptal
    Hong Kong’da iade yasası protestoları sürüyor: Erteleme değil iptal

    Hong Kong’da siyah giyinmiş yüz binlerce kişi, zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin tamamen iptali için protestolara devam etti.

    DİDF'ten ırkçılık karşıtı festival: Birlik ve dayanışmayı büyütelim
    DİDF'ten ırkçılık karşıtı festival: Birlik ve dayanışmayı büyütelim

    DİDF’in düzenlediği Irkçılığa Karşı Birlik ve Dayanışma Festivali’ne binlerce kişi katıldı.

    10 Ekim yargılamasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası
    10 Ekim yargılamasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

    10 Ekim Ankara Katliamı davasında babasını kaybeden Çağlayan Bozacı hakkında duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için dava açıldı.

    Meslek hastalığına yakalanan kot taşlama işçisinin hukuk zaferi
    Meslek hastalığına yakalanan kot taşlama işçisinin hukuk zaferi

    Yargıtay, kot taşlama işinde çalışan ve meslek hastalığına yakalanan işçinin açtığı davada, hastalığın "kaçınılmaz bir sonuç" olarak görülerek işvereni kısmen kusurlu bulan kararı bozdu.

    DİSK’ten 15-16 Haziran eylemleri: Kıdemime dokunma
    DİSK’ten 15-16 Haziran eylemleri: Kıdemime dokunma

    15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü dolayısıyla Ankara ve Balıkesir'de eylemler yapıldı.

    Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi
    Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi

    Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

    Yüksek İstişare Kuruluna Ahmet Davutoğlu ayarı
    Yüksek İstişare Kuruluna Ahmet Davutoğlu ayarı

    Ahmet Davutoğlu'nun yükselen eleştirileri nedeniyle, eski başbakanların Yüksek İstişare Kuruluna davet edilmesi kararından vazgeçildiği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Kırıkkale'de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
    Kırıkkale'de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

    Kırıkkale Sulakyurt’ta sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Çankırı'da da sel nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırlar su altında kaldı.

    Sarı Yelekliler eylemleri 31’inci haftasında: Hareket yeniden kitleselleşebilir
    Sarı Yelekliler eylemleri 31’inci haftasında: Hareket yeniden kitleselleşebilir

    Fransa’da Kasım 2018’de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 31’inci haftasında devam ediyor. Son 'reform' paketi nedeniyle eylemlerin kitleselleşebileceği belirtiliyor.

    Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci başlıyor
    Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci başlıyor

    Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren 2019 TİS Çerçeve Protokolünün yol haritası için ilk görüşme yapıldı.

    İdlib’de TSK’nin gözlem noktasına saldırı iddiası
    İdlib’de TSK’nin gözlem noktasına saldırı iddiası

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun İdlib’de TSK’nin kontrolündeki 9 numaralı gözlem noktasına kasıtlı havan saldırısı düzenlediğini iddia etti.