Erzinli gençler: "Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız"

Halil İMREK

Mehmet ÖZASLAN

Erzin

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Hatay’ın Erzin ilçesinde gençlerle bir araya geldik. Seçim öncesi Erzin Gençlik İnisiyatifi kuran gençlerin hedefleri büyük. Siyaset yapma tarzını değiştirmek istediklerini anlatmakla başlıyorlar. İş imkanlarından, kültür-sanat-spor alanlarına kadar pek çok talepleri var. Adayların bu talepleri seçim öncesinde kabul etmesinin yeterli olmayacağını söyleyerek ekliyorlar: “Seçimden sonra gidip evimize oturmayacağız, taleplerimizin takipçisi olacağız.”

Nasıl bir belediyecilik yapılması gerektiği üzerine tartışmalar yürüten gençlerden biri olan Tayfun Özaslan, “Amacımız yeni bir düzen yaratmak. Belediyeyi kazanmamız kurmak istediğimiz yeni düzen için bir imkan olacak” diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Öncelikle bir üretimin olması lazım. Elimizde narenciye gibi bir ürün var. Ama Belediye bunu değerlendirmiyor, destek olmuyor. Biz bu belediyecilik anlayışını yıkmak için CHP’nin genç belediye adayını kendi taleplerimiz üzerinden destekliyoruz.” İşin seçimle bitmediğinin altını çizen Özaslan, “Seçimden sonra da çalışmamız devam edecek. Mahalle komiteleri oluşturacağız. Belediye üzerinde bir denetim kuracağız” diye de ekliyor.

"SEÇİMLE BİTMİYOR, SONRASINDA DA VAR"

Osman Özaslan ise gençlik olarak, geleneksel siyaseti değiştirmek için yerelden işe başladıklarını anlatıyor. Özaslan, Gençlik İnisiyatifini şöyle anlatıyor: “Biz 50-60 genç olarak çalışmalar yapıyoruz. Taleplerimizi belirledik. CHP belediye başkanından spor kompleksleri, kültürel etkinler, tiyatro, sinema salonları talep ettik. Bunların sözünü aldık. Biz seçimden sonrada bu taleplerimizin arkasında olacağız. İlk hedefimiz belediyenin alınması. Ama çalışmalarımız sürecek.”

Kültür-sanat etkinliklerinin olmadığını söyleyen Emre Vural ise şunları söylüyor: “Tiyatro, sinema yok. Bir kültür merkezimiz var ama kullanılmıyor. CHP adayı kazanırsa belediye olarak bir tiyatro hocası istihdam etmesi ve gençlerle tiyatro, drama gibi sanatsal çalışmalar yapmasını talep ediyoruz. Bu basit ve insani bir şey yapılmayacak bir şey de değil. Ama gençlerin kendilerini ifade etmesi için bu çok önemli” dedi.

"BİR BAŞKAN VE 15 MECLİS ÜYESİ YÖNETMESİN"

Gençlerin birlik olduğunu söyleyen Neşet Vural, yerel seçimlere müdahale etmek istediklerini söylüyor. Erzin ilçesinde 45 bin kişinin yaşadığını ama bir başkan ile 15 belediye meclisi üyesi ile yönetildiğini hatırlatan Vural, “Biz Erzin’i halk yönetsin istiyoruz. Halk meclisi, mahalle komitesi olsun. Bunların katılımı ve kararı ile belediye faaliyetleri yapılsın yani çoğunluk yönetsin istiyoruz. Onun için biz gençlik inisiyatifi kurarak işe başladık” dedi.

Seçimi kazandıktan sonra eve gidip oturmayacaklarını söyleyen Burhan Tunç şöyle konuşuyor, “Basit şeyler hayal ediyoruz. Mevcut AKP belediyesi onları bile yapmadı. Biz gençler denizi kullanmak istiyoruz. Piknik alanımız olsun istiyoruz. Şahintepesi kapandı. Sinema yok. Hamam bile yok. Kendimizi ifade edeceğimiz sosyal ve kültürel alanlar bulunmuyor.”

İsmail Palta ise belediyenin narenciyeyi desteklemesi gerektiğini söylüyor. Palta bununla hem ilçenin tanıtılacağını hem de iş imkanı sağlanacağını vurgulayarak ekliyor: “Narenciye festivali yapılıyordu ama mevcut belediye onu da kaldırdı.”

Vural adlı genç ise, 12 yıldır dışarıda çalıştığını söylüyor. “Turizmciyim. Denizin olduğu yerdeyiz ama turizm sektörü ölü. Niye burada çalışamıyoruz. Burada iş alanı yaratılamaz mı? Doğasıyla deniziyle, narenciyesiyle burası birçok olanağa sahip yeter ki halkın çıkarına göre değerlendirilsin”

Gittiğimiz başka bir kahvehanede ağırlıklı olarak Diyarbakırlı Kürt seçmenler vardı. Bu seçim döneminde CHP adayına oy vereceklerini belirterek “AKP’nin geriletilmesi ve ülkenin nefes alması ve demokratik bir ortamın oluşması için CHP’ye geçici olarak belediye başkanlığında oy vereceğiz.” diyorlar ve HDP’nin belediye başkan adayı çıkarmadığını, meclis üyeliğinde sadece adayları olduğunu söyleyen gençler, meclis üyeliğinde HDP’ye oy atacaklarını belirtiyorlar.

"GEÇİM DERDİNDEN GELECEK HAYALİ KURAMIYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

İşçilerin, yoksulların sesini duyuracağını söyleyen inşaat işçisi Mahmut Çağlar, CHP Meclis Üyesi adayı olmuş. İnşaat sektöründe işçilerin çok zor şartlar altına çalıştığını, sürekli iş bulamadığını söyleyen Çağlar, yazın inşaat sektöründe kışın narenciyede çalıştığını belirtiyor.

İnsanların hayallerinin çalındığını hayal kuramaz hale geldiklerine dikkat çeken Çağlar, “40 gündür çalışmıyorum. İş yok 40 gündür evime 1 lira girmedi. İki çocuk okutuyorum biri üniversitede biri üniversiteye hazırlanıyor. Geçim derdinden, karnımızı doyurma derdinden gelecek ile ilgili hayal kuramaz hale geldik” diyor.

Başta inşaat işçileri, olmak üzere narenciye, metal ve değişik iş kollarında çalışan işçilerin yoksulların sesi olacağını söyleyen Çağlar, “Eşit hizmet ve dağıtım için çalışacağım. Ben ekmeği bulamıyorum. Birinin ekmeği ile oynarsam o da benim gibi olur. Onun için hak ve hukuku savunacağım” dedi.

"YAŞANABİLİR BİR ERZİN İÇİN TAKİPÇİ OLACAĞIZ"

Fotoğraf: Evrensel

Erzin Çevre Tarihi ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Necdet Sökmen ise Erzin’in doğasını, denizini tehdit eden termik santrallerin varlığına dikkat çekiyor. Erzin’de ağaç kıyımının olduğunu, denizin ve havanın kirletildiğini belirten Sökmen, Amanos dağlarındaki ağaç kıyımının AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve yakınlarının şirketi tarafından yapıldığını söyledi.

Sökmen, ilçede önce tren garı arazisinde ardından ise otoban kenarındaki kara yollarının arazisinde kimyasal katı atık toplama merkezi kurulduğuna dikkat çekerek “Buraların denetlenmesi lazım. İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın kirletilmemesi lazım. Yaşanabilir bir çevre için belediyelerin tutumu, tavrı çok önemli” dedi.

CHP SEÇİMİ KAZANACAK GÖRÜNÜYOR

Erzin’de AKP, mevcut belediye başkanını aday göstermedi. Bunun yerine MHP kökenli Hüseyin Gökçe’yi aday gösterdi.

CHP’nin adayı 40 yaşında bir avukat, Ökkeş Elmasoğlu. CHP’nin Erzin’de seçimi kazanacağı düşüncesi ise ağırlıkta. İYİ Parti de CHP ile ittifak halinde. Ekonomik krizin yarattığı etkiler ve 10 yıldır halkçı bir belediyecilik modelinin ortaya konmaması Erzin halkında değişim eğilimini güçlendirmiş durumda. Bu değişim isteği gençler arasında daha güçlü hissediliyor. Son seçim olan 24 Haziran’da Erzin ilçesinde oy dağılımı şöyle: AKP: 7 bin 100, CHP: 5 bin 800, MHP: 4 bin 700, HDP: 3 bin 460, İYİ Parti: 3 bin.

Hatay | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları