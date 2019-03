Sağlık emekçilerinden döner sermaye kesintilerine karşı protesto

İzmir'de, sağlık emekçilerinden yapılan döner sermaye kesintilerini protesto etmek için SES İzmir ve Türk Sağlık-Sen şubeleri bir araya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinikleri önünde SES ve Türk Sağlık-Sen üyeleri döner sermaye kesintilerine karşı basın açıklaması düzenledi.

Türk Sağlık-Sen adına açıklamayı İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin okudu. Zengin, "Bizler sendika olarak çalışanların iş yükü, iş yoğunluğu, personel eksikliği altında ezilmesinin savaşını verirken ve her platformda, kurumlarla yapılan toplantılarda döner sermayelerin arttırılmasını talep ederken, kurum yöneticileri mali krizin sorumlusu çalışanlarmış gibi faturayı çalışana kesmeyi hedeflemiştir" dedi.

"KESİNTİLER DEVAM EDERSE İŞ BIRAKACAĞIZ"

Fotoğraf: Evrensel

Döner sermayelerde %10 oranında azalmaya gidilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zengin, "Yöneticilerin önceliği her zaman ve her şart altında çalışanların hakkını korumak olmalıdır. Gelin döner sermaye kesintisinden vazgeçin. Bu konuda ısrar edilirse iş bırakma dahil her türlü eylemi gerçekleştireceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

"BORÇLARIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Fotoğraf: Evrensel

SES adına açıklamayı okuyan Dilaver Aslan ise "Krizin ve borçların sorumlusu biz değiliz, bu nedenle cebren ve hile ile yapılan bu kesintileri reddediyoruz" dedi.

Yaşamın her alanında hissedilen ekonomik kriz karşısında iki kat fazla ezildiklerini söyleyen Aslan, "Çünkü her toplu sözleşmede bize ek zam verilmemesine gerekçe olarak hiçbir zaman tam almadığımız döner sermaye, sabit ödeme ve performans ücretleri gösteriliyor. 2019 yılının ocak ayı maaşlara yansıyan toplu sözleşme ile %4, enflasyon farkı ile %6.5 zammı fırsat bilen Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi, zaten kıt kanaat yaşayan biz sağlık emekçilerinin cebindeki paraya göz koymuştur" dedi.

Sağlık emekçileri: Döner sermaye kime sermaye?

"KRİZİ BİZLER YARATMADIK"

Aslan, "Krizi bizler yaratmadık fakat krizin faturası her zaman olduğu gibi biz emekçilere çıkarılmak isteniyor. Krizin ve borçların sorumlusu biz değiliz. Bu nedenle cebren ve hile ile yapılan bu kesintileri reddediyoruz" dedi, hastane yönetimine seslenerek taleplerini yineledi: Sağlık emekçileri olarak yapılan bu kesintilerin derhal durdurulmasını ve geriye dönük kayıpların giderilmesini istiyoruz. Krizi biz yaratmadık, krizin bedelini yaratanlar ödesin.

"İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

SES Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu ise konuşmasında "Önce 'çok çalışandan çok para, az çalışandan az para alacak' dediler, iş yükü arttığı halde paralarımız düşüyor. Biz sendika olarak insanca yaşayacak ücret istiyoruz. Sayıştay bile bu işin içinden çıkamıyor. Sağlıkta piyasalaştırmaya da özelleştirmeye de hayır diyoruz" dedi.

Açıklama sonrasında "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı ile başhekimlik önüne kadar yürüyen sağlık emekçileri eylemlerini burada da alkışlarla sürdürdü. (İzmir/EVRENSEL)