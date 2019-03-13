Direnişteki Zümrüt Gıda işçilerinden KESK ve DİSK'e ziyaret

Antep’te kriz bahanesiyle hakları verilmeden hukuksuz bir şekilde kapı önüne konan Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi devam ediyor. İşçiler, direnişlerinin 3. gününde KESK ve DİSK Genel-İş şubelerini ziyaret etti.

İlk olarak KESK Antep Şubeler Platformunu ziyaret eden Zümrüt Gıda işçileri, iki aylık maaşları ve tazminatlarını alamadıklarını ve kapı önüne konduklarını belirterek direnişlerine destek istedi. KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, işçilerin yanında olduklarını belirterek direnişlerinde kararlı olmaları gerektiğini vurguladı. Son üç ayda on binin üzerinde işçinin işten çıkarıldığına ve seçimlerden sonra bunun daha da artacağına dikkat çeken Ersönmez, Antep’teki tüm işçi ve emekçilerin birlik olması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: Evrensel

Ardından DİSK’i ziyaret eden işçilere desteğini açıklayan Genel-İş Bölge Temsilcisi Ali Güdücü ise “Sizin kazanmanız halinde bütün bir emek cephesi kazanacaktır” dedi. Bu süreçte ilk olarak hukuki destek sağlayacaklarını belirten Güdücü, Antep’te bulunan emek ve demokrasi güçleriyle Zümrüt Gıda işçilerinin yanında olacaklarına dair açıklama yapacaklarını belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

EMEP'TEN DESTEK

Emek Partisi Antep İl Örgütü de işçilere destek açıklamasında bulundu. “Krizin faturasını işçiler değil, Zümrüt patronu ödesin” denilen açıklamada, “İki buçuk aydır maaşlarını alamayan ve 13 gündür üretim durdurularak, tazminatsız kapının önüne bırakılan Zümrüt Gıda işçilerinin başlattığı direnişin yanındayız. Ekonomik krizin faturasını işçilere ödetmek isteyen patrona karşı Zümrüt Gıda işçilerinin başlattığı bu direnişin kazanması halinde Başpınar işçilerinin hepsi kazanım elde edecektir. Bu nedenle başta tüm Başpınar organize sanayi işçileri olmak üzere, sendikaları ve tüm demokrasi güçlerini Zümrüt Gıda işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı. (Antep/EVRENSEL)