Üniversitede gündem seçim: 500 lira burs kira ve yola gidiyor

Ramazan KUAS

Antep

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere günler kaldı. Memleketin hemen her yerinde de gündem adaylar, seçimler ve yerel yönetim anlayışları... Yaklaşan seçimleri Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle konuştuk. Genel olarak ülkenin gidişatına dair kaygıları olduğunu ifade eden öğrencilerin öncelikli sorunları ise geçim sıkıntısı, belediyelerin sorunlarına karşı vurdumduymaz tavrı.

Kentte kiraların çok yüksek olduğunu söyleyen Helin, 500 lira bursun sadece kira ve yol masraflarına gittiğini söyledi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğrenim hayatlarında yeteri oranda verimli olamadıklarını söyleyen Helin, merkez kampüse uzak yurtlarda kalan öğrencilerin de ulaşımla ilgili sorunlar yaşadığını ifade etti. Helin, “Yurt kiralarının çok yüksek olduğu yetmiyormuş gibi üzerine yol parası da vermek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden yarı zamanlı işlerde çalıyoruz” dedi.

“YOL VE PARK BELEDİYENİN GÖREVİ, LÜTUF DEĞİL”

“Biz yol ve park siyaseti istemiyoruz” diyen Mustafa ise, “Yol ve park yapmak belediyenin zaten zorunlu görevidir. O koltukta oturan her kimse bunu yapmalıdır. Bu yapmış oldukları şeyleri bir lütufmuş gibi bize sunmaları trajikomik bir durum. Belediyecilik bu değildir. İnsanların sıkıntılarına yönelik daha fazla çalışmalar yapılması gerekiyor” dedi.

Önceki iki seçimde AKP’ye oy verdiğini söyleyen Fatih ise, “Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Park yapıyoruz, diyorlar ama o parklarda yapılan uyuşturucu ticaretlerini kimse görmüyor. Gençler o parklarda uyuşturucu kullanıyor ama ne oraları denetleyecek bir mekanizma ne de onlara yardım edebilecek birileri var” dedi.

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