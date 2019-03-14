Rusya, TSK ile koordinasyon halinde İdlib'i vurdu

Rus Hava Kuvvetleri, çarşamba günü öğleden sonra İdlib’e dönük yoğun hava bombardımanı başlattı.

Bombardımanın Türkiye’yle koordinasyon içerisinde Heyet Tahrir Şam mevzilerini hedef aldığı, İdlib Merkezi Hapishanesi ve silah depolarının da aralarında olduğu bölgelerin vurulduğu belirtildi.

Suriye'de geçtiğimiz hafta cumartesi günü TSK-Rusya ortak devriyesinin başlamasından bir gün sonra İdlib savaş uçaklarıyla vurulmuş, Rusya, hava operasyonunda kendilerinin yer aldığı iddiasını doğrulamamıştı.

Ankara, İdlib'de Heyet Tahrir Şam dışındaki cihatçı grupların birçoğuyla ittifak yapıyor ve Rusya ile Suriye'nin bu grupları hedef almasına tepki gösteriyor.

2019'DA SURİYE ORDUSU İDLİB MERKEZİNİ, CİHATÇILAR LAZKİYE'Yİ İLK KEZ VURDU

Suriye ordusu, İdlib vilayetinin kent merkezine; cihatçılar ise Lazkiye'ye 2019'un ilk saldırılarını gerçekleştirdi.

Suriye'de savaşın 8. yılı geride kalırken ülkenin Türkiye ile sınır oluşturan kuzey hattı dışında pek çok yere sükunet hakim. Kuzeybatıdaki İdlib vilayeti halen büyük oranda cihatçıların kontrolünde ve son dönemde buradaki üsler, Hama ve Halep'e dönük saldırılarda kullanılıyor.

Ancak 2019'da ilk kez bugün Lazkiye'ye saldırıldı. Al Masdar'ın haberine göre cihatçılar, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevzilerinden belediye stadyumu bölgesini hedef aldı. Füzeli saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine saldırısı ise Heyet Tahrir Şam (HTŞ) mevzilerine yönelikti. Ordunun İdlib'in doğu kırsalında HTŞ ve TSK destekli cihatçıları da vurduğu bildirildi.

Suriye ve Rusya uçaklarının operasyonlara hava desteği sağladığı belirtilirken Sarakib kentinde HTŞ'ye ait bir patlayıcı deposunun vurulduğu ifade edildi. (DIŞ HABERLER)