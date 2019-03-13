2019'da Suriye ordusu İdlib'i, cihatçılar Lazkiye'yi ilk kez vurdu

Suriye ordusu, İdlib vilayetinin kent merkezine; cihatçılar ise Lazkiye'ye 2019'un ilk saldırılarını gerçekleştirdi.

Suriye'de savaşın 8. yılı geride kalırken ülkenin Türkiye ile sınır oluşturan kuzey hattı dışında pek çok yere sükunet hakim. Kuzeybatıdaki İdlib vilayeti halen büyük oranda cihatçıların kontrolünde ve son dönemde buradaki üsler, Hama ve Halep'e dönük saldırılarda kullanılıyor.

Ancak 2019'da ilk kez bugün Lazkiye'ye saldırıldı. Al Masdar'ın haberine göre cihatçılar, Türkiye sınırı yakınlarındaki mevzilerinden belediye stadyumu bölgesini hedef aldı. Füzeli saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Suriye ordusunun İdlib kent merkezine saldırısı ise Heyet Tahrir Şam (HTŞ) mevzilerine yönelikti. Ordunun İdlib'in doğu kırsalında HTŞ ve TSK destekli cihatçıları da vurduğu bildirildi.

Suriye ve Rusya uçaklarının operasyonlara hava desteği sağladığı belirtilirken Sarakib kentinde HTŞ'ye ait bir patlayıcı deposunun vurulduğu ifade edildi. (DIŞ HABERLER)