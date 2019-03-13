13 Mart 2019 14:44

HDP: Kayyımın kapattığı kurumlar yeniden açılacak

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan seçim bildirgesinde kayyımlar tarafından kapatılan kurumların yeniden açılacağı belirtildi.

HDP: Kayyımın kapattığı kurumlar yeniden açılacak

Fotoğraf: Evrensel

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    HDP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede kayyım tarafından kapatılan kurumların tekrar hayata geçirileceği ve sokağa çıkma yasakları döneminde yıkılan Suriçi’nin yeniden inşa edileceği belirtildi.

    Seçim bildirgesi HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temeli’nin de katıldığı toplantıyla açıklandı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya HDP Eş Belediye Başkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye eş başkanları da katıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    ‘VİDEOLARDA BİZİ GÖSTERECEĞİNE 2014’TE KENDİ SÖYLEDİKLERİNİ GÖSTER’

    Seçim bildirgesinin sunumundan önce konuşan Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi mitinglerinde sinevizyondan HDP temsilcilerini izleterek nefret söylemleri kullanmasına değindi. Temelli şunları söyledi:

    “Bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürt’e ‘defolun gidin’ diyor. Terörist diyor. Her türlü suçlamayı yapıyor, sonra da ben ‘böyle bir şey demedim’ diyor. Dediğinin kanıtları videolarda var. Sen videolarda bizi göstereceğine biraz da kendi söylediklerini göster. Neyi mi göster? Örneğin, 2014 yılını göster. 2014 yılında yerel seçimlere giderken, Newroz’u kutlamaya giderken, bu ülke nasıl bir siyasi bir iklim içerisindeydi ki o gün ne diyordu onu göster. Çıkar o bantları!”

    “2014’te, 102 belediye kazanmıştık bugün çok daha fazla belediyeyi kazanacağız. Yerellerde iktidara gelerek yerel demokrasiyi güçlendirerek Türkiye’nin önünü açacağız” diyen Temelli, “Bu tekçi anlayışa karşı çoğulcu, demokratik, laik cumhuriyetin nasıl yol kat edebileceğini gösterdik. Bundan gururluyuz ve tabi ki umutluyuz” ifadelerini kullandı.

    Temelli, hakça paylaşıma olanak sağlayan yerel yönetim anlayışlarını var edeceklerini belirtti. Hülya Alökmen Uyanık ile Selçuk Mızraklı sinevizyon eşliğinde seçim bildirgesini açıkladı. 28 başlık altında hayata geçirilmek istenen belediyecilikle ilgili sunum yapıldı.

    Doğrudan demokrasiyi hayata geçirmenin hedeflendiği bildirgede “Amed’in ihtiyaçlarını Amedli gençler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar belirler ve geleceği hep birlikte inşa ederler” ifadelerine yer verildi.

    CİNSİYETÇİ UYGULAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

    Kadın özgürlükçü anlayışın hâkim kılınacağı belirtilen bildirgede, “Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz” denildi. Bildirgede kayyım atamasıyla kapatılan kurumlarla ilgili şunlar belirtildi:

    “Kayyımın kapattığı Anadilinde Eğitim Veren Kreşler, Kadın Sığınakları, Kadın Danışma Merkezleri, Eğitim Destek Evleri, Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezleri, Belediye Şehir Tiyatroları, Kooperatifleri, Üretim Atölyeleri, Yoksullukla Mücadele Dernekleri, Sağlık Merkezleri gibi belediye birimlerini yeniden açacağız ve daha güçlü bir şekilde halkın hizmetine sunacağız. Eş Başkanlık uygulamasına devam edeceğiz. Kadın Daire Başkanlığını yeniden kuracağız.Kayyımların halk ile belediye arasına koyduğu beton blokları, bariyerleri kaldırarak, belediyemizi yeniden halkın hizmetine açacağız.”

    Bildirgede ayrıca kayyım döneminde yandaş şirketlere verilen ihale ve hizmet alım sözleşmelerinin de iptal edileceği belirtildi.

    Demokratik ve toplumcu bir sanatın geliştirilmesi için gerekli çalışmaların da yapılacağı belirtilen bildirgede, tarımsal arazilerin ve yaşam alanların tahribine neden olan HES ve termik santral gibi projelere karşı mücadelenin süreceği ifade edildi.

    Engelli yurttaşlar için erişilebilir bir belediyecilik anlayışının savunulduğu bildirgede, engelli yurttaşların sorunlarına kalıcı çözümler hedeflendiği belirtildi.

    Kadından, gençlere, çocuklara ve yaşlılara kadar toplumun her kesimine yönelik yapılacak belediyecilik anlayışı da bildirgede yer aldı. Sokağa çıkma yasakları sırasındaki çatışmalarda ve OHAL’le birlikte yıkılan Sur ilçesinin tarihsel ve kültürel miras kenti ilan edilirken, “Sokağa çıkma yasaklarında tahrip edilen Suriçi’ini yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz” denildi. Ayrıca, Dicle Nehri’nde yaşanan tahribatı önlemek için çalışmalar yapılacağını da bildirgede yer aldı. (DiyarbakırEVRENSEL)

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