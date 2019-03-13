Cezayir halkı Buteflika'ya karşı sokağı terk etmiyor

Yusuf ERTAŞ

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 22 Şubat’ta başlayan ve giderek kitleselleşen halkın protestoları karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada beşinci dönem aday olmayacağını ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurdu. Buteflika’nın bu kararı bazı çevrelerde bir zafer olarak karşılansa da çoğunluk tarafından “Buteflika’nın görev süresini uzatma” girişimi ve “anayasa hilesi” olarak değerlendirildi.

"DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ UZATMAYA HAYIR"

Lübnan’da yayınlanan al Ahbar gazetesi, “Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika’nın beşinci dönem için aday olmayacağı kararı henüz tam olarak ayrıntılı bir yol haritası olmamasına rağmen, beşinci dönem adaylığı destekçileri de dahil olmak üzere Cezayir halkını şaşırttı” diye yazdı. Bazıları bunu bir “zafer” olarak gördü ve kutlamak için sokağa çıktı. Ancak bu kararlar, Buteflika’nın rakipleri tarafından, bir sekiz ay daha cumhurbaşkanı olarak kalmak için “yeni bir manevra” olarak değerlendirildi. Sosyal medyada, Başkanın açıklamalarından çıkanın sadece “Dördüncü dönemi uzatma manevrası için anayasa hilesi” olduğunu düşünenler, daha önce kullandıkları “Beşinci dönem için hayır” etiketini “Dördüncü dönemi uzatmaya hayır” olarak değiştirdiler.

EYLEMLER HIZ KESMEDİ

Buteflika’nın seçimleri erteleme ve beşinci dönem için aday olmayacağını ilan etmesi Cezayirlileri sokaklardan uzak tutmaya yetmedi. Aksine taleplerini gerçekleştirme konusundaki ısrarlarını arttırdı. Cezayir Cumhurbaşkanının kararlarını kabul etmeyen yeni eylemler hız kesmedi. Başkentin merkezinde bulunan Büyük Postane Meydanı’nda toplanan yüzlerce öğrenci, Buteflika’nın seçimleri erteleme kararını protesto ederek, “Öğrenciler uzatmayı reddetmekte kararlı” sloganı attı.

BBC Arapça’ya göre, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda önümüzdeki cuma eylemlerin sloganı “Ertelemeye hayır, yanıltmaya hayır, senden çekilmeni istiyoruz” olacak. Yine sosyal iletişim ağları üzerinden “15 Mart Hareketi” etiketi kullanılarak “Ertelemeyi değil ayrılmayı istiyoruz” cuma günü kitlesel bir eylem için çağrıda bulunuluyor.

"GERÇEK DEVRİMLERE İHTİYAÇ VAR"

Yine birçok kişi, sosyal iletişim ağları üzerinden Arap ülkelerinde daha önce yaşanan senaryoların aynısının yaşanmaması için uyarıda bulundu. BBC Arapça, bazı sosyal ağ kullanıcılarının “Arap ülkelerinin, sözde devlet başkanlarını değiştirmek için değil, derin devleti, istihbarat ve orduyu kökünden sökmek, para ve dış etkiyi kırmak, on yıllardır devam eden sömürgeciliği ortadan kaldırmak ve gerçek bağımsızlığı elde etmek için gerçek devrimlere ihtiyacı var. Mısır, Libya, Suriye ve Yemen senaryolarını yinelemekten kaçınmaları gerekiyor” diye yazdığını aktardı.

CEZAYİR BASINI: BUTEFLİKA DÖNEMİNİ UZATTI

Cezayir’in al Haber gazetesi, büyük puntolarla “Buteflika dördüncü dönemi uzatıyor” diye manşet attı ve “Cumhurbaşkanı, seçimde aday olmaması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelemesi talebine boyun eğdi ama seçimler olmadan cumhurbaşkanı olarak kalmasını güvence altına alacak şekilde” diye yazdı. Liberte gazetesi de aynı yaklaşımla, “Buteflika dönemini uzattı” diye yazdı. Leothon d’Algerie gazetesi ise “Buteflika beşinci dönemden çekiliyor” başlığını kullandı. Günlük al Watan gazetesinin başyazısının başlığı şöyle: “Buteflika’nın son numarası… Cumhurbaşkanlığını kaldırdı ve iktidarda kaldı.”

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