Altın İplik’te işçilerin fabrikayı terk etmeme eylemi devam ediyor

Tekirdağ Çerkezköy'de kurulu Altın İplik fabrikasında çalışan işçiler, ücretlerin düzensiz ödenmesi üzerine önceki gün başlattıkları fabrikayı terk etmeme eylemini sürdürüyor. Ücretlerin bir an önce ödenmesini isteyen işçiler, “Eylemimiz, taleplerimiz karşılanıncaya kadar devam edecek” dedi.

Aylardır işçilerin ücretlerini düzensiz ödeyen Altın İplik patronu, işçilere daha önce ücretlerin yüzde 80’ini ödeyeceğini söylediği halde sözünde durmadı, "Yüzde 25’ini ödeyeceğim" dedi. Bunu kabul etmeyen sabah vardiyasındaki işçiler, önceki gün fabrikayı terk etmeme kararı aldı. Vardiya çıkışında üretim bölümünden idari bölüme kadar yürüyen işçiler, muhatap bulamayınca fabrikanın yemekhanesine gelerek fabrikayı terk etmeyeceklerini söyledi. Fabrikada üretim devam ederken çalışmayan vardiyalar fabrikayı terk etmeme eylemi başlattı.

Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı

‘SENDİKAL HAKLARIMIZA SAYGI DUYULSUN’

Fabrikada uzun süredir sendikalaşma faaliyeti yürüten TEKSİF sendikası, çoğunluğu sağlayarak yetki başvurusunda bulundu. Altın İplik patronu ise yetki başvurusuna itiraz ederek sürecin uzamasına sebep oldu. Yetki itirazına tepki gösteren işçiler, patronun yetki itirazını geri çekmesini ve sendikal haklara saygı duymasını istiyor.

İşçiler, sorunları çözülene kadar eylemlerinin süreceğini belirtti. (Tekirdağ/EVRENSEL)