EYT mağduru derdini bağımsız başkan adayına anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Develi’yi ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Asladoğan, halk pazarında seçim bildirileri dağıttıktan sonra ev ziyaretinde bulundu. Sindelhöyük Köyündeki bir sohbet sırasında EYT mağduru bir yurttaş, “Emekli bile etmiyorlar. Devlet gençsin diyor, patronlar yaşlısın. Hala çalışıyoruz. Biz niye onlara oy verelim ki?” dedi.

Halk pazarında yurttaşlara seslenen Aslandoğan, köyden ilçeye ürünlerini satmak için gelen kadınlarla sohbet etti. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahseden pazarcılar “Kimse alışverişini düzgün yapamıyor” dedi. Uyuşturucu kullanımının giderek arttığını söyleyen yurttaşlarla konuşan Aslandoğan, “Artan uyuşturucu kullanımının yoksul bölgelerde daha da fazla olduğunu biliyoruz. Sosyal alanların olmayışı gençliği bu duruma mahkûm ediyor. Gençliğin gelecek kaygısı, iş imkanının olmayışı felaketlere yol açıyor. Bu durumu yeni iş alanları ile aşacağız, gençliğin kendini ifade ettiği sosyal alanlara aşmaya çalışacağız. El ele verip, ilimizi de ilçelerimizi de güzelleştireceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“BELEDİYE BAŞKANININ MAAŞI İŞÇİ MAAŞINI GEÇMEYECEK”

“Belediye başkanı maaşı kalifiye bir işçinin maaşını geçmeyecek” diyen Aslandoğan, “İmkânlarımızı, bir avuç patrona hizmet etmek için, onların söyledikleri doğrultuda çalışmalar yaparak kullanıyorlar. Zenginlere hizmet edince, kendileri de o koltuktan kalkmak bilmiyor. Bizler ise belediye başkanının maaşı kalifiye bir işçinin maaşı kadar olmalıdır diyoruz” diye konuştu.

Sindelhöyük Köyü’nde EYT mağduru bir yurttaş, “Emekli bile etmiyorlar. Devlet gençsin diyor, patronlar yaşlısın. Hala çalışıyoruz. Yaşımız almış başını gidiyor. Biz niye onlara oy verelim ki?” dedi. Aslandoğan, “Ülkeyi nasıl yönetiyorlarsa, kentleri de öyle yönetiyorlar. Haklarımız için bir araya gelip mücadele etmemiz şart” ifadelerini kullandı. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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