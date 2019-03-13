Bahçeli sorunu buldu: 5 harfliler yani Kemal, Meral ve Temel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü Kırıkkale mitingi sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli Millet ittifakını nitelerken yine garip bir hesap yaptı, parti liderlerinin isimlerinin ‘5 harfli’ olduğunu vurguladı.

“GERÇEK SORUN BEKA DEĞİL, 5 HARFLİLER”

Bahçeli “Biz Türkiye'de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu; Kemal, Meral, Temel… Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor.” dedi.

X+Y=Z FORMÜLÜ DE VARDI

Bahçeli aralık ayınd yaptığı açıklamada da ilginç bir formülle seçimleri garantilediklerini iddia etmiş, "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir" demişti.

Devlet Bahçeli'den yerel seçim formülü: X+Y=Z

"40 YAPAR" FORMÜLÜ TUTMAMIŞTI

Bahçeli 2009 yılında da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümünde yaptığı ilginç hesapla bir iktidarı nasıl alacaklarını formülize etmişti.

Bahçeli’nin o dönem tutmayan iktidar formülü şuydu: “2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil, kaldı 2. Toplayın ne yapar:11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yılı.” (HABER MERKEZİ)