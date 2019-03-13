Volkswagen 7 bin işçiyi işten atmaya hazırlanıyor

Alman otomobil tekeli VW (Volkswagen) 2030 yılına kadar tekel bünyesinde yapılacak modernizasyon kapsamında 7 bin kadar işçinin işine son vereceğini açıkladı. Konuyla ilgili daha önce basında çıkan haberleri doğrulamayan tekel sonunda iddiaları kabul etti.

Dizel skandalı ve elektro otomobile geçiş konusunda çalışmaların devam ettiğini açıklayan şirket yönetimi, hazırlanan yeniden yapılandırma planı çerçevesinde emekli olanların yerine yeni eleman alınmayacağını, tazminatla ayrılmak isteyenlerin başvurularının değerlendirileceğini ifade etti. 2025 yılına kadar tekelin doğrudan işçi atma yerine bu yolla işçi sayısını 7 bin azaltacağı belirtiliyor. Aynı dönemde program ve araştırma-geliştirme bölümünde ise 2 bin eleman alınacağı ifade edildi.

VW Yönetim Kurulu Üyesi Arno Antlitz, otomobil sektöründe piyasaların dönüşümünde 2019’un kader yılı olduğunu belirterek buna göre hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Tekel 2023 yılına kadar 19 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyor. Bu miktarın 4.6 milyar avrosu idare ve yeni teknolojik alana ayrılacak.

Şirket daha önce tasarruf planı çerçevesinde 23 bini Almanya’da olmak üzere 30 bin çalışanı işten atacağını açıklamıştı. (Köln/EVRENSEL)

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