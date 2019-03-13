13 Mart 2019 13:41
Afyonkarahisar’da başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Sabri76/ Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Afyonkarahisar’da AKP ve MHP ittifak yapmayarak ayrı ayrı seçime giriyor, CHP ise İYİ Partinin adayını destekliyor.
Mevcut belediyenin AKP’de olduğu ve 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde AKP’nin yüzde 54.46 oranında oy aldığı Afyonkarahisar’da seçim sonuçlarına dair sürpriz beklenmiyor.
AFYONKARAHİSAR’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mehmet Zeybek
MHP: Fatih Çetinkaya
İYİ Parti: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Saadet Partisi: Hasan Hüseyin Uğurlu
Bağımsız Türkiye Partisi: Ahmet Demirer
Türkiye Komünist Partisi: Ahmet Alp Köse
Vatan Partisi: Halil Şahin
Demokratik Sol Parti: Şerafettin Erdinç Özdil
AFYONKARAHİSAR’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ AFYONKARAHİSAR SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ AFYONKARAHİSAR SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU AFYONKARAHİSAR SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ AFYONKARAHİSAR SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)