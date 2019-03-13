Dink davasının ikinci gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 4’ü tutuklu 85 sanıklı davanın 89. duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek Silivri Cezaevi’nden, Muharrem Demirkale ve başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya Sincan Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Ev hapsindeki Ali Öz ve tutuksuz sanıklardan Gazi Günay ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Hrant’ın Arkadaşları ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izledi.

GİTMEDİKLERİ HALDE RAPOR DÜZENLEMİŞLER

Dönemin İstanbul İstihbarat Şube C Büro Amirliğinde polis memuru olan ve halen Çanakkale Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Özcan Özkan duruşmada tanık olarak dinlendi. SEGBİS ile dinlenen Özkan, cinayetten önce görevli olduğu İstanbul İstihbarat Şube C Büro Amirliğinde tahkikat, araştırma ve takip tarassut işlerini yaptığını söyledi. Özkan, Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal’in yerini tespit etmekle görevlendirilen ekiptendi. Özkan, polis memuru Bahadır Tekin ile Osman Hayal’in Sarıgazi’de çalıştığı fırına giderek takip tarassut işlemini yaptıklarına dair 24 Şubat 2006 tarihli bir rapor düzenlemişti. Özkan ifadesinde, “Yapılan görevlendirme neticesinde 24 Şubat 2006 tarihinde ekip şefimizle sabah saatlerinde Sarıgazi’de olduğu belirtilen fırının adresine gittik. Ancak verilen adreste bir fırın yoktu. Biz de oradaki diğer iki fırına gittik ve Osman Hayal’in orada çalışıp çalışmadığını sorduk. Araştırma neticesinde Osman Hayal’in orada çalışmadığını öğrendik ve raporu tanzim edip masa amirine sunduk“ dedi. Aynı gün Fatih’te sabah 09.30’da başka bir rapor daha düzenlediklerini anlatan Özkan, Sarıgazi’deki fırına 9.30’dan önce gittiklerini öne sürdü.

Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Özkan’a Sarıgazi’ye kaçta gittiklerini sordu. Özkan ise üzerinden 13 yıl geçtiği için saatini hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine Bakırcıoğlu, Tekin ve Özkan’ın üzerine kayıtlı telefon numaralarının 24 Şubat 2006 tarihli HTS kayıtlarını hatırlattı. Bakırcıoğlu, Tekin ve Özkan’ın telefonlarının o tarihte Anadolu Yakası’ndan ya da Sarıgazi’den sinyal almadığını söyledi. Özkan gibi Tekin de daha önceki tanıklık ifadesinde HTS kayıtlarını yalanlamış ve servis sağlayıcıdan kaynaklanan bir hata olabileceğini savunmuştu.

AKYÜREK’İN İDDİASI YALANLANDI

Dönemin İstihbarat Dairesi Personel Şube Müdür Yardımcısı Aydın Patan da Samsun’dan SEGBİS ile bağlandığı duruşmada tanık olarak dinlendi. Patan, o dönem konumu itibariyle operasyonel konularda ve görevlendirilmelerinde bilgisinin olmadığını, sadece personel görevlendirmesi yaptığını anlattı. Patan, Dink’e suikast yapılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz celselerde dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın kendisini aradığını ve Dink’e ‘ses getirici eylem’ düzenleneceğine ilişkin Trabzon Emniyet’ten İstanbul’a gönderilen yazının imha edilmesini istediğini iddia etmişti. Akyürek, Cerrah kendisini aradığında yanında Patan’ın da olduğunu söylemiş ve tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Mahkeme başkanı Patan’a Akyürek’in bu iddiasını sordu. Patan, böyle bir görüşmeden bilgisinin olmadığını söyleyerek, Akyürek’i yalanladı. Duruşmaya 14.00’a kadar ara verildi.

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