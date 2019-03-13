Malatya Bağımsız Adayı Şerif Demirel: Yönetimde halk olmalı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şerif Demirel, seçim çalışmaları kapsamında Zaviye Mahallesini gezdi. Kapı kapı dolaşarak halkın sorunlarını dinleyen Demirel bir dokunup bin ah işitti. Geçim sıkıntısının yanında çevre temizliğinden sokak aydınlatmalarının yetersizliğine kadar pek çok sorundan bahseden mahalleliler “Sadece seçim zamanı halkı görüyorlar, seçimden sonra yoklar” dedi.

"MAKAM ARACINA BİNEN HALKI UNUTUYOR"

Fotoğraf: Evrensel

Demirel’in kapısını çaldığı halk eğitim öğretmeni, kültür merkezlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek başlıyor söze: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan yer istedik, hiçbir şekilde bizimle görüşmedi. Şu anki tuttuğumuz Halk Eğitim Merkezinin kirasını ben cebimden ödüyorum.

“Sokaklarımız temiz olsun, lambalarımız güzel yansın istiyoruz, çok şey istemiyoruz ki” diyerek devam eden öğretmen, “Başkanlar makam aracına binip gezmesin istiyoruz. Sular ucuz olsun. Benim su faturam her ay 80 liradan aşağı gelmiyor. İstiyoruz ki halktan uzak olmasınlar, bir koltuğa oturduğun zaman halk seni oraya oyları ile götürüyor ama bunu çabuk unutuyorlar. Sadece seçim zamanı halkı görüyorlar, seçimden sonra yoklar. Yönetimde halka söz hakkı vermiyorlar” diye konuştu.

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"KANSER HASTASIYIM, EVLERE TEMİZLİĞE GİDİYORUM"

Fotoğraf: Evrensel

Bir diğer mahalle sakini ise kanser hastası olduğunu belirterek şunları söyledi: Ben kanser hastayım, oğlum da kalp hastası. Tedavi masraflarımızı karşılamak için bu halimle temizliğe gidiyorum, evde hasta bakmaya gidiyorum. Yardıma başvurdum ama yardım da vermiyorlar.

"SORUNLARI HALKLA TESPİT EDİP HALKLA ÇÖZECEĞİZ"

Fotoğraf: Evrensel

Sorunların halkçı bir belediyecilik ve halkçı bir yönetim ile çözülebileceğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şerif Demirel, “Ben halkın yönetimde var olduğu, sorunlarını dile getirdiği ve çözüm bulacağı bir yönetim anlayışı ile aday oldum. Mahallelerde kreş, bakım evi olmalı. Kültür merkezleri daha fazla olmalı. Yaşlı bakım evleri olmalı. Birçok eksiklik mevcut. Bütün bu sorunları halk meclisleri ile tespit edip birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

(Malatya/EVRENSEL)