Kütahya’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf:Starliner/ Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Kütahya, AKP ve MHP ağırlığıyla bilinen bir kent.
Kütahya’da Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da yok. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarını göstererek seçime gidiyor.
İYİ Parti ve CHP’nin ortak adayda mutabık kalamadığı için, AKP ve MHP’nin “tek bir aday gösterilirse her iki partiden birine kızan oyunu CHP’ye verebilir” mantığıyla aday ortaklaşmadığı iddia ediliyor.
Başkanlık referandumunda yüzde 70,3’lik bir oranla “Evet” oyunun çıktığı Kütahya’da sürpriz görünmüyor.
KÜTAHYA’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Ahmet Sami Kutlu
CHP: Eyüp Kahveci
MHP: Alim Işık
İYİ Parti: Aynur Sezer
Saadet Partisi: Ömer Faruk Evren
Demokrat Parti: Ayşe Ceylan
Demokratik Sol Parti: Osman Çelik
Türkiye Komünist Partisi: Nadide Nuran Yıldırım
KÜTAHYA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KÜTAHYA SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)