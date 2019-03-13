Kütahya’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Kütahya, AKP ve MHP ağırlığıyla bilinen bir kent.

Kütahya’da Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da yok. AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti kendi adaylarını göstererek seçime gidiyor.

İYİ Parti ve CHP’nin ortak adayda mutabık kalamadığı için, AKP ve MHP’nin “tek bir aday gösterilirse her iki partiden birine kızan oyunu CHP’ye verebilir” mantığıyla aday ortaklaşmadığı iddia ediliyor.

Başkanlık referandumunda yüzde 70,3’lik bir oranla “Evet” oyunun çıktığı Kütahya’da sürpriz görünmüyor.

KÜTAHYA’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Ahmet Sami Kutlu

CHP: Eyüp Kahveci

MHP: Alim Işık

İYİ Parti: Aynur Sezer

Saadet Partisi: Ömer Faruk Evren

Demokrat Parti: Ayşe Ceylan

Demokratik Sol Parti: Osman Çelik

Türkiye Komünist Partisi: Nadide Nuran Yıldırım

KÜTAHYA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KÜTAHYA SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KÜTAHYA SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)