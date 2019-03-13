Sincan'da Lale Meydanı AKP’ye var, İşçi Aday Ferhat Gürkan'a yok

Ankara’da Sincan emek ve demokrasi güçlerinin Bağımsız Adayı İşçi Ferhat Gürkan’ın miting alanı başvurusunda ayrımcılık yapıldı. İlçe seçim kurulu miting için adaylara pazar yerlerini gösterirken, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı seçim mitingine verilen Lale Meydanı bağımsız aday Gürkan’a verilmedi.

Seçim mitingi için ilçe seçim kuruluna yapılan başvurunun ardından ilçedeki siyasi parti ve bağımsız adaylara 11 farklı semt pazar yeri gösterildi. Kura çekilişinde Sincan Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan’a Fatih Mahallesi ve Ulubatlı Hasan Mahallesi semt pazarı gösterildi. Karara itiraz eden Gürkan kent merkezindeki Lale Meydanı’nda miting yapmak istediklerini söyledi. İlçe seçim kurulu da dilekçe yazmalarını istedi.

“TAM BİR AYRIMCILIK”

Bugüne kadar birçok kez miting ve eylem yapılan ilçe merkezindeki Lale Meydanı konusunda sözlü olarak meydanın bağımsız adaylara verilmediği gerekçe gösterildi. Öte yandan birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aynı meydanda yaptığı açılış töreni, AKP’li adayların da katılımıyla seçim mitingine dönüştürülmüştü.

Semt pazarında sürdürülen seçim çalışmaları sırasında konuştuğumuz Ferhat Gürkan, karara tepki gösterdi. Gürkan, bunun tam bir ayrımcılık olduğunu vurguladı. “Diğerleri de belediye başkan adayı biz de belediye başkan adayıyız” diyen Gürkan, bugüne kadar o meydanda herkesin miting yaptığını söyledi. İlçe seçim kurulunun gösterdiği pazar yerlerini kabul etmediklerini belirten Gürkan, “Stant başvurusu yapacağız ve kitlesel bir şekilde halkla buluşacağız” dedi.

“BABAM DA AYNI FABRİKADA ÇALIŞIYORDU”

Pazar yerinde vatandaş ve pazarcıların sorunlarını dinleyen Gürkan’a halk yoğun ilgi gösterdi. Birçok belediye başkan adayının pek uğramadığı pazar yerinde Gürkan’ı görmeleri nedeniyle şaşkın olan vatandaşlar arasında Gürkan’ı tanıyanların sayısı da az değil. Ankara’nın çeşitli yerlerinde 50 yıldır işçi olarak çalışan Gürkan’ı tanıyıp sarılanlar olurken genç bir pazarcı elindeki broşürü göstererek Türk Traktör’de çalıştığını görünce etkilendiğini söyledi. “Benim babam uzun yıllar orada çalıştı” diyen pazarcı babasının ismini söyleyince, Gürkan “Tanıyorum 12 yıl birlikte çalıştık” dedi.

“DİĞERLERİ GİBİ 1 NİSAN’DA ORTADAN KAYBOLMAK YOK”

Bir başka pazarcı ise “Abi benim tek bir sorum var, bizi aydınlat” dedi. Geçim sıkıntılarını anlatarak “Biz nasıl para kazanacağız, nasıl geçineceğiz” diyen pazarcıya Gürkan şöyle dedi: “Pazarcının sorununu en iyi kim bilir? Pazarcı. O yüzden tüm sorunlarımıza olduğu gibi buna da hep birlikte yanıt bulacağız. Bir kişinin her şeyi tek başına bilmesi mümkün değil. O yüzden oturup konuşacağız. Sizinle birlikte çözüm bulacağız.”

Bir başkası da “Söylediklerin çok iyi ama kazanman çok zor keşke kazansan. Çok da masraf yapıyorsunuz, emek harcıyorsunuz” deyince Gürkan, “Biz sadece seçimde değil her zaman buradayız. Her zaman çalışacağız. Öyle diğerleri gibi 1 Nisan’da ortadan kaybolmak yok! Seçimden sonra da çalışmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi. (Ankara/EVRENSEL)

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