Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran: Mevcut anlayışa dur demeliyiz

Emek Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Derince, Gebze ve Darıca’da ev ziyaretlerinde bulundu, esnafı ziyaret etti.

Derince’nin Yenikent Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelen Başaran, yerel yönetim anlayışını aktardıktan sonra “Bu kent zehir soluyor değil mi? Önce vatandaşın sağlığına kavuşması lazım, daha sağlıklı yaşaması lazım. Bizim, düşüncelerimizi kartopu gibi büyütmemiz, herkese ulaşmamız gerekiyor” dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİZ ÖZLEDİĞİMİZ ŞEYLER"

Fotoğraf: Evrensel

Ev ziyaretinde konuşan bir kadın, insanların karşı karşıya getirildiğini belirterek “Sen şusun, ben buyum diye insanları bölüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşın başına 200 gram çay atıyorlar, senin benim paramla o çayları başıma atma yetkisini sana kim verdi?” dedi. Başka bir kadın ise pazardan geldiğini belirterek “El vurulmuyor sebzeye meyveye. Pazara giderken iki defa düşünüyoruz. Her hafta pazara 'Bu sefer fiyatlar düşsün de bir şeyler alalım' diye gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Başka bir kadın ise AKP’ye oy verdiğini söyleyerek “Ne yapalım ama doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz gerekiyor. Sizin söyledikleriniz özlediğimiz, istediğimiz şeyler, umarım gerçekleşir” dedi.

‘KENDİ ADAMLARINI İŞE ALDILAR’

Fotoğraf: Evrensel

Reyhan Başaran, Darıca’da da kadınlarla buluştu ve sorunlarını dinleyerek nasıl çözüm üretilebileceğini konuştu. Çocuğunu bırakacak kimseyi bulamadığı için çalışamadığını ifade eden bir kadın, “Bir makyaj firmasının standını açıyorum hava güzel olunca, az da olsa biraz oradan gelirim geliyor, yoksa başka işim yok. Ben istemez miyim çocuğumu daha güzel yetiştireyim ama yok, her şey ortada” dedi. Söz alan başka bir kadın ise, “Beni işe alacaklardı, işe başvuranlar arasında AKP'liler varmış. Beni işe almadılar, kendi adamlarını işe aldılar” dedi. Bu analayışa dur denilmesi gerektiğini söyleyen Başaran, “Senin aldığın pırasa fiyatı ile Ayşe ablanın aldığı pırasa, benim aldığım pırasa fiyatı aynı. O zaman bizim sorunumuz, problemimiz aynı. O yüzden birlik olmamız lazım. Eziliyorsak, ekonomik kriz hepimizin mutfağını yakıyorsa yapacak şey çok basit, bu anlayışa bu sisteme dur dememiz gerekiyor” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)