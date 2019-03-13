13 Mart 2019 11:08

Tavuklar birlik oldu, kümese giren tilkiyi öldürdü

Fransa'da tavuk çiftliğine giren ve çıkamayan tilki tavukların birlik olup saldırması sonucu yaşamını yitirdi.

Tavuklar birlik oldu, kümese giren tilkiyi öldürdü

Başka bir tilki olayına dair videonun ekran görüntüsü ReallyFunnyStuff'ın "

Wild Fox Caught while trying to steal chicken" adlı videosundan alınmıştır.

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    Fransa'da karnını doyurmak için tavuk çiftliğine giren ancak kümeste mahsur kalan tilki tavuklar tarafından öldürüldü

    Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapanması nedeniyle kümeste mahsur kaldı.

    Öğrenciler ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü halde buldular.

    Okul müdürü Pascal Daniel, AFP'ye konuşurken, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" dedi. Okul müdürü Daniel, bir önceki tilki olayının birkaç yıl önce yaşandığını ve çok sayıda tavuğun öldüğünü anlatıyor.

    Organik yumurta üretimi yapan tavuk çiftliğinde tavuklar gün boyu serbest bir şekilde dolaşıyor, akşamları ise kümeslerde tutuluyor. (HABER MERKEZİ)

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