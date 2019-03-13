Tavuklar birlik oldu, kümese giren tilkiyi öldürdü

Fransa'da karnını doyurmak için tavuk çiftliğine giren ancak kümeste mahsur kalan tilki tavuklar tarafından öldürüldü

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapanması nedeniyle kümeste mahsur kaldı.

Öğrenciler ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü halde buldular.

Okul müdürü Pascal Daniel, AFP'ye konuşurken, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" dedi. Okul müdürü Daniel, bir önceki tilki olayının birkaç yıl önce yaşandığını ve çok sayıda tavuğun öldüğünü anlatıyor.

Organik yumurta üretimi yapan tavuk çiftliğinde tavuklar gün boyu serbest bir şekilde dolaşıyor, akşamları ise kümeslerde tutuluyor. (HABER MERKEZİ)