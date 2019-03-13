Bodrum'da bir kedi havalı tüfekle vuruldu
Bodrum'da halsiz şekilde bulunup veterinere götürülen sokak kedisinin havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde halsiz şekilde bulunup veterinere götürülen sokak kedisinin vücudunda 3 havalı tüfek saçması bulunduğu ortaya çıktı.
Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Ezgi Gül, dün sabah köpeğini gezdirdiği sırada halsiz bir şekilde dolaşan sokak kedisini fark etti. Gül, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi. Kedi, Yalıkavak Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin burada yapılan muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde vücudunun 3 yerinde saçma tespit edilen kedinin, ameliyat edileceği bildirildi.
Hayvan hakları savunucuları, kediyi havalı tüfekle vuran kişinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. (Muğla/DHA)
Adana'da 2 sokak köpeği tüfekle vuruldu
"Hayvan hakları ihlalleri verileri, gerçekleri yansıtmaktan uzak"