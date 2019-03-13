Cumartesi Anneleri’ne destek veren Didem Soydan’a soruşturma

Model Didem Soydan hakkında Cumartesi Anneleri’ne destek verdiği bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle “Terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sabah’ın magazin eki Günaydın’ın manşete taşıdığı Dilek Yaman imzalı haberde, Soydan’ın “Bir terör örgütü mensubu ile annesinin fotoğrafını paylaştığı” iddia edildi.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ HASAN OCAK'IN ANNESİ EMİNE OCAK

Haberde “terör örgütü mensubu” olarak nitelenen kişi Gazi Katliamı sonrası Mart 1995’te gözaltına alınıp kaybedilen ve cansız bedeni mayıs 1995’te bulunan Hasan Ocak. Ocak’ın cansız bedeni bulunduktan sonra gözaltına alınmasının ardından işkenceyle katledildiği ortaya çıkmıştı.

Sabah’ın haberinde “terör örgütü mensubunun annesi” olarak tanımlanan kişi ise 1995’ten bu yana oğlu için adalet arayan Cumartesi Annesi Emine Ocak.

"FOTOĞRAF YETERLİ, BİR ANNE EVLADINI ARIYOR" DEMİŞTİ

Soydan, 28 Ağustos 2018 tarihli instagram paylaşımında “Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotograf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim” demişti.

SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Sabah’ın haberinde Soydan’ın suçmuş gibi “Cumartesi Anneleri’ne destek vermesi” ve bunu “Emniyet güçlerinin tespit ettiği” ifadelerine yer veriliyor.

Savcılığa suç duyurusunu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı belirtiliyor.

SOYDAN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Didem Soydan, haberin ardından Twitter'dan paylaşımlar yaptı. Soruşturmanın kendisini pek de etkilemediğini ima eden Soydan, "Prada takım kurtarır mı? Hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyor ya genelde" dedi.

Ben hariç herkesin adrenalin, kortizol salgılaması anladınız siz beni. — didem soydan (@didem_soydan) 13 Mart 2019

Prada takım kurtarır mı hani takım elbise giyince mahkemenin dibi düşüyo ya genelde — didem soydan (@didem_soydan) 13 Mart 2019

(HABER MERKEZİ)

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