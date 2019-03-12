Trump hakkında ‘mal varlığını abarttın’ soruşturması

New York Başsavcılığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in geçen ay ABD Kongresinde verdiği ifadede, Trump'ın bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığını" söylemesi üzerine soruşturma başlattı.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırdığı haberde, New York Başsavcısı Letita James'in, Donald Trump'ın iş anlaşmaları üzerine inceleme başlattığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynak, Deutsche ve Investors bankalarına, Trump'ın özellikle emlak projelerini kapsayan iş bağlantıları kayıtlarıyla ilgili bilgi almak için mahkeme celbi çıkarıldığını aktardı.

Mahkeme celbinin Donald Trump'ın kredi başvuruları, emlak ipotekleri, kredi tahsisleri ile Trump'a ait Washington'daki Trump International Hotel, Chicago ve New York'taki binalar ve Miami bölgesindeki bir golf sahası ile ilgili belgeleri içerdiği kaydedildi. (New York/AA)