ABD havalimanları biyometrik yüz tanıma sistemi ile donatılacak

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı yüz tanıma sistemlerinin ülkedeki en büyük havalimanlarına kurulması için çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle bu yıl uygulamaya başlanan sistemin 2021 yılına kadar ABD’deki en büyük 20 havalimanına getirilmesini amaçlanıyor.

Buzzfeednews’in haberine göre, yüz tanıma sistemi, yurtdışına seyahat eden Amerikan vatandaşları dahil tüm uluslararası yolcular için geçerli olacak.

Habere göre Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma Müdürlüğü biyometrik giriş çıkış sistemini haftada 16 binden fazla uçuşun gerçekleştiği havalimanlarına kurmaya başlayacak.

Biyometrik yüz tanıma sistemi halen aralarında Atlanta, New York, Boston, San Jose, Chicago ve Houston’daki iki havalimanında kullanılıyor.

Diğer yandan yüz tanıma teknolojileri ile ilgili açıklama yapan uzmanlar, yapay zeka ve biyometrik kameraların, hükümetlerin insanları tanıma ve takip etmelerine kolaylıkla izin verdiği gerekçesiyle eleştiriyor. (DIŞ HABERLER)