Aydın’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Aydın, CHP ağırlığıyla bilinen bir kent.

İYİ Partinin CHP adayını desteklediği Aydın’da, MHP de AKP adayını destekliyor.

24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde 9.13’lük oy oranına sahip olan HDP ise “Batı’da Cumhur ittifakını geriletmek” taktiği çerçevesinde aday çıkarmayarak kilit bir rol oynuyor.

Başkanlık referadumunda 64,3 gibi ezici bir oranda “Hayır”ın çıktığı kentte, Aydın Büyükşehir Belediyesi için sürpriz beklenmiyor. Ancak Aydın’ın ilçe belediyeleri için değişimler beklenebilir.

AYDIN’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)

CHP: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)

Vatan Partisi: Yalçın Büyükdağlı

Saadet Partisi: Fatih Karahan

Bağımsız Türkiye Partisi: Abdullah Bezci

Türkiye Komünist Partisi: İrfan Ertel

AYDIN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ AYDIN SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ AYDIN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU AYDIN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ AYDIN SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)