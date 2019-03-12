Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam terörist

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, ezan çarpıtmasını diğer konuşmalarında olduğu gibi atlamadı ve bunun üzerinde oy çağrısı yaptı. Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için “terörist” ifadesini kullanırken, HDP’ye oy verenlere terörist demediğini iddia etti.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“ANKETLER İÇİN SEÇİM FALI” DEDİ

“Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız"

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EZAN ÇARPITMASI ÜZERİNDEN OY İSTEDİ

"Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor. Ezanına saygısızlık yapılanlar 31 Mart’ı bekliyor.”

"Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir. Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz."

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HDP EŞ GENEL BAŞKANINA “TERÖRİST” DİYE HİTAP ETTİ

“(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu.”

YİNE “GİTSİN” DEDİ

“Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bu adam (Sezai Temelli) Kürdistan’ı çok seviyorsa Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var, buyursun oraya gitsin. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkiye’yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz."

"CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz."(HABER MERKEZİ)