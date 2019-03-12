HDP il binasındaki açlık grevi eylemcilerinden 4’ü tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Binası’nda Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle milletvekili Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç ile parti üyesi Sevican Yaşar, Salih Cansever, İsmet Yıldız, Salih Tekin, Bilal Özgezer, Abdulhalik Kurt ve Yusuf Ateş’in başlattığı süresiz dönüşümsüz eylemi sırasında gözaltına alınanlardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

8 Mart’ta il binasının kapısı kırılarak yapılan polis baskınında gözaltına alınan 7 HDP’li Diyarbakır Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve Salih Cansever serbest bırakılırken, Sevican Yaşar, İsmet Yıldız, Salih Tekin ve Bilal Özgezer, çıkarıldıkları mahkemece “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutukladı.

İl binası ayın 3’ünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla basılmış ve gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (Diyarbakır/MA)