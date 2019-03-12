İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı

Metehan UD

İzmir

İstismar mağduru zeka engelli çocuğun mahkeme salonunda sanık varken dinlenilmesine karşı çıkan sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar hakim tarafından duruşma disiplinini bozmak suçlamasıyla tutuklandı. İtiraz kabul edilmez ise Uzman Uçar 4 gün boyunca tutuklu kalacak.

Bugün İzmir Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar mağduru olan Ş.M'nin duruşması vardı. Duruşmada hafif zeka geriliği bulunan mağdur Ş.M'nin dinlenebilmesi için mahkeme personelince sosyal hizmet uzmanı talep edildi. Görevlendirilen sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar duruşma öncesi mağdur Ş.M. ile görüştü. Görüşme sonrasında sosyal hizmet uzmanı Onur Uçar, mağdurun olaydan çok etkilenmiş olduğu kanaatine vardı ve mağdurun avukatı ile birlikte kapalı duruşma yapılmasını, sanık ve ailesinin huzurunda dinlenmemesi gerektiğine karar verdi.

Gecikmeli olarak başlayan duruşmaya sanık ve sanığın ailesi de katıldı. Duruşmaya katılanların isimlerinin yazıldığı sırada mağdurun avukatı söz alarak mağdurun engelli ve küçük olduğunu, suçun cinsel istismar olduğunu ve çocuğun durumunun kötü olduğunu belirtti ve sanık yakınlarının duruşma salonundan çıkartılmasını istedi. Hakim ise avukatın CMK'yi bilmediğini iddia ederek talebi reddetti.

HAKİM: UZMANIN KONUŞMA HAKKI YOK

Bunun üzerine avukat, sosyal hizmet uzmanının görüşünün alınmasını istedi ancak hakim bu sefer de “Uzmanın burada konuşma hakkı yok” dedi. Söz alan Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar “12 yıldır yanlış iş mi yapıyoruz?” diye sordu ve mağdurla ayrıntılı görüşme yapması gerektiğini ve görüşme sonucunun mahkeme ile paylaşılması gerektiğini anlattı. Hakim bunun üzerine “Bu mahkemede benim sözüm geçer. Sen sus. Daha fazla konuşursan. Seni tutuklarım” dedi. Sosyal hizmet uzmanı Uçar da çocuğun haklarını koruduğunu belirtti. Hakim konuşmaların ardından polisi çağırarak sosyal hizmet uzmanı Uçar'ı tutuklattı.

İRİTAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDI

Yaşananlar, mağdur avukatının anlatımıyla İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi'ndeki görevli avukatlar tarafından tutanak haline getirildi. Uçar'ın tutukluluğuna karşı ağır ceza mahkemesine itiraz edildi. İtirazı kabul edilen Uçar serbest bırakıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Asliye Ceza Hakiminin kararının hukuka ayrkırı olduğu belirtildi.