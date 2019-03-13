'İlk oyum Tersane İşçisi Ali Abi’ye'

İlhan Emre SÜER

Tuzla/İstanbul

Biz gençler güvenceli ve onurlu bir gelecek için her gün hayat kavgası veriyoruz. Kimimiz bir diploma sahibi olabilmek için, kimimiz de bir iş bulabilmek için didinip duruyoruz. Bunun karşısında sermaye düzeni biz gençlerin üzerinde sömürü ve baskı koşullarını sürekli artırıyor.

Güvenceli bir geleceğe sahip olabilmek için ticarethanelere dönmüş eğitim kurumlarında yolumuzu bulmaya çalışırken geleceği çalınan bizleriz. Okul harçlığımızı çıkarmak için, ailemize katkı sağlamak için 3 kuruşa çalıştırılan, işyerlerinde gencecik yaşımızda ölen, yaralanan bizleriz. Yarış atı gibi o sınavdan bu sınava koşturulan, mezun olduğumuzda iş bulamayan, bulsak bile sigortasız-sendikasız, asgari ücretin altında bile çalıştırılan, geleceği karartılan ve çalınan yine bizleriz.

Yoksul semtlerde uyuşturucu ve madde bağımlılığına mahkum edilen, çocuk yaşta evlendirilen yine bizleriz. Artık yeter diyelim. Biz gençlerin patronların düzenine ve partilerine verecek bir oyumuz yoktur. Benim ilk oyum işçi sınıfı adaylarına ilk oyum kendime ve geleceğime.

Belediyelerin ev bulma durumu olmayan öğrencilere ücretsiz yurtlar sağlamasını istiyoruz. Belediyelerin açacağı kâr amacı taşımayan yemekhanelerde işçi gençlere-öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı gıda verilmesini istiyoruz. Okullara ulaşımın güvenli ve ücretsiz olmasını istiyoruz. Belediyelerin genç işçilerin ve öğrencilerin yararlanacağı parasız kültür ve spor kursları açmasını istiyoruz. Emekçi mahallelerinde tüm halkın yararlanacağı kütüphanelerin açılmasını istiyoruz. Belediyelerde sendikalar ve meslek örgütlerinin de katılımının sağlandığı eğitim ve iş kurslarının açılmasını istiyoruz. Tüm gençlerin spor alanlarına, sinemalara, tiyatrolara ücretsiz girmesini istiyoruz.

Çocuk işçiliği ve uyuşturucu bağımlılığını engellemek için belediyeler çözüm üretmeli, sosyal ve kültürel etkinliklere çözüm üretmeli, sosyal ve kültürel etkinliklere bütçelerinden kaynak açmalarını istiyoruz. Şiddet gören, istismara uğrayan, kimsesiz çocuklar için belediyelerin çocuk evleri, rehabilitasyon merkezleri açmasını istiyoruz. Betona değil, doğaya, kültürel mirasa yatırım yapılmasını, ormanların, suyun çevremizin korunmasını, anne ve babalarımızın çocukluğunda iki taş koyup top oynadıkları, ip atladıkları sokakları geri istiyoruz. Mezuniyet sonrası iş güvencesi istiyoruz.

18 yaşını doldurmuş ve ilk kez bu yerel seçimlerde oy kullanacak bir genç olarak gençliğin bu taleplerini sahiplenen, biz gençlerle bu talepler için birlikte mücadele verdiğimiz Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Tersane İşçisi Ali Doğan’ı destekliyor ve ilk oyum Ali Abi’ye diyorum. Tüm gençleri emeğin adaylarını desteklemeye çağırıyorum.

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Pazar yerinde bir seçim anketinin gösterdikleri