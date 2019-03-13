"Ezilenlerin kadın adayı hepimize umut oldu"

Kayseri’den bir kadın işçi

Kayseri’de yıllardır bir kamu işyerinde çalışan bir işçiydim. İktidarın oy kazanmak için taşeronlara kadro vereceğiz söylemlerinden sonra birçok insanla birlikte işten çıkartıldım. Senelerce çalışıp daha sonra eve hapsolmak benim için çok zor. Bunu yaşamayan bilemez…

Öncelikle kadın olmak çok zor her yerde. Halbuki kadınlar olmasa dünya susuz kalmış çorak topraklara benzer ve güneşi olmayan gündüze.

Bizler yıllarca baskılanarak yönetildik. Başımızda örtü var diye okullardan atıldık veya meclislerden kovulduk. Mini etek giydik diye tacize, tecavüze uğradık ve öldürüldük. Dişi köpek koydular adımızı. Bisiklete bindik, kızlar bisiklet sürmez diye geri indirildik. Biraz sesimiz yüksek çıksa susturulduk, kadınların sesi yükselmez diye. Daha çocukken memelerimiz başımıza bela oldu. Onlar yüzünden oyun oynayamadık sokaklarda. Sakladığımızdan kamburlaştık.

Şimdi yerel seçim var, bütün partiler gelip bizden oy istiyorlar. Halbuki hiçbirini tanımam, hiçbiri ile tokalaşmadık. Selam vermediğiniz birisinden oy istemek çok nezaketsizce değil mi?

Açıkçası seçimlerde oy kullanmayacaktım. Sonrasında çok yakından tanıdığım bir kadın arkadaşım büyükşehir belediyesine bağımsız aday oldu. Sevincimi anlatmaya kelimeler yetmez. Alternatif yok diye eleştirenlere karşı alternatif bağımsız adayımız var ve aramızdan birisi. Kadınları, işçileri, emekçileri yakından tanıyan, sorunlarını bilen ve çözümleri olan adayımız Eylem Sarıoğlu Aslandoğan. Aday olduğu andan itibaren onu destekliyorum. Ailemden ve çevremden de destek topluyorum. Desteğin arttığını gördüğüm için umudum her geçen gün artıyor. Kayseri’yi birlikte yöneteceğiz diye yola çıktı. Bizim isteklerimizi, halkın ihtiyaçlarını hep birlikte çözeceğini söylemesi diğer adaylardan farkını ortaya koyuyor.

Kadınlarının işinin yalnızca ev temizlemek, yemek yapmak olmadığını kadınların sosyal yaşamın içerisinde olması gerektiğini ve yeni sosyal yaşam alanları oluşturacağını söylüyor. Çocuklu ve çalışan kadınlar için mahallelere kreşler açılacak. Diğer partilerden duymadığımız şeyler bunlar.

Sözün özü oyum Emekçi Kadın Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan’a.

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